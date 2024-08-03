Баклажаны с сыром и яйцом – это просто идеальное блюдо к завтраку. Во-первых, оно готовится довольно быстро и не требует больших усилий. А во-вторых, его вкус получится совершенным и интересным, ведь для приготовления блюда используется необычное сочетание продуктов.

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Как приготовить баклажаны с сыром и яйцом, в Instagram рассказала фудблогер Анна Терес. Блюдо получается довольно бюджетное, но настолько вкусное, что его полюбят даже дети.

Ингредиенты

Баклажаны – 2 шт

Желтки – 4 шт

Томатный соус – 4 ст.л.

Моцарелла – 75 гр

Томаты черри

Орегано

Петрушка

Масло

Соль

Способ приготовления

1.Разрежьте баклажаны пополам вдоль. Приправьте солью и небольшим количеством растительного масла.

2.Выпекайте их разрезом вниз на пергаменте в течение 30 минут при 240ºC.

3. Мякоть баклажанов измельчите и смешайте с томатной пастой.

4. Выложите на баклажаны и добавьте натертую моцареллу.

5. Выложите половинки томатов черри.

6. Сделайте небольшие углубления и добавьте туда яичный желток.

7. Поставьте в духовку на 5 минут при 220 ºC.

8. Присыпьте порубленной петрушкой и подавайте к столу горячим.

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