Баклажаны с сыром: как запечь овощ, чтобы ели даже дети

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
498
Баклажаны с сыром: как запечь овощ, чтобы ели даже дети

Баклажаны с сыром и яйцом – это просто идеальное блюдо к завтраку. Во-первых, оно готовится довольно быстро и не требует больших усилий. А во-вторых, его вкус получится совершенным и интересным, ведь для приготовления блюда используется необычное сочетание продуктов.

Видео дня

Как приготовить баклажаны с сыром и яйцом, в Instagram рассказала фудблогер Анна Терес. Блюдо получается довольно бюджетное, но настолько вкусное, что его полюбят даже дети.

Баклажаны с сыром: как запечь овощ, чтобы ели даже дети

Ингредиенты

  • Баклажаны – 2 шт
  • Желтки – 4 шт
  • Томатный соус – 4 ст.л.
  • Моцарелла – 75 гр
  • Томаты черри
  • Орегано
  • Петрушка
  • Масло
  • Соль

Способ приготовления

1.Разрежьте баклажаны пополам вдоль. Приправьте солью и небольшим количеством растительного масла.

Баклажаны с сыром: как запечь овощ, чтобы ели даже дети

2.Выпекайте их разрезом вниз на пергаменте в течение 30 минут при 240ºC.

3. Мякоть баклажанов измельчите и смешайте с томатной пастой.

4. Выложите на баклажаны и добавьте натертую моцареллу.

Баклажаны с сыром: как запечь овощ, чтобы ели даже дети

5. Выложите половинки томатов черри.

6. Сделайте небольшие углубления и добавьте туда яичный желток.

7. Поставьте в духовку на 5 минут при 220 ºC.

Баклажаны с сыром: как запечь овощ, чтобы ели даже дети

8. Присыпьте порубленной петрушкой и подавайте к столу горячим.

На OBOZ.UA есть и другие способы приготовления баклажанов:

Рецептызавтрак за 10 минут

Сейчас мы готовим

Все рецепты