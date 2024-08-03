Баклажаны с сыром: как запечь овощ, чтобы ели даже дети
Баклажаны с сыром и яйцом – это просто идеальное блюдо к завтраку. Во-первых, оно готовится довольно быстро и не требует больших усилий. А во-вторых, его вкус получится совершенным и интересным, ведь для приготовления блюда используется необычное сочетание продуктов.
Как приготовить баклажаны с сыром и яйцом, в Instagram рассказала фудблогер Анна Терес. Блюдо получается довольно бюджетное, но настолько вкусное, что его полюбят даже дети.
Ингредиенты
- Баклажаны – 2 шт
- Желтки – 4 шт
- Томатный соус – 4 ст.л.
- Моцарелла – 75 гр
- Томаты черри
- Орегано
- Петрушка
- Масло
- Соль
Способ приготовления
1.Разрежьте баклажаны пополам вдоль. Приправьте солью и небольшим количеством растительного масла.
2.Выпекайте их разрезом вниз на пергаменте в течение 30 минут при 240ºC.
3. Мякоть баклажанов измельчите и смешайте с томатной пастой.
4. Выложите на баклажаны и добавьте натертую моцареллу.
5. Выложите половинки томатов черри.
6. Сделайте небольшие углубления и добавьте туда яичный желток.
7. Поставьте в духовку на 5 минут при 220 ºC.
8. Присыпьте порубленной петрушкой и подавайте к столу горячим.
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