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Баклажаны в сметане на сковороде: по вкусу будут, как грибы
Баклажаны могут быть основой для приготовления рагу, а также сытных закусок и пикантной икры. Для того, чтобы баклажаны не горчили, их перед приготовлением нужно посолить и оставить на 30 минут.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных баклажанов в сметане, которые будут по вкусу, как грибы.
Ингредиенты:
- баклажаны – 1-2 шт.
- чеснок – 3 зуб.
- лук – 3 шт.
- сметана – 3 ст. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук порежьте и обжарьте до золотистости.
2. Баклажаны порежьте большим кубиком, добавьте к луку и обжарьте.
3. Смешайте сметану с чесноком, солью, перцем и перемешайте.
4. Сметану добавьте к баклажанам и протушите под крышкой.
Подавайте блюдо горячим с зеленью!
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