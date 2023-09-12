Баклажаны могут быть основой для приготовления рагу, а также сытных закусок и пикантной икры. Для того, чтобы баклажаны не горчили, их перед приготовлением нужно посолить и оставить на 30 минут.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных баклажанов в сметане, которые будут по вкусу, как грибы.

Ингредиенты:

баклажаны – 1-2 шт.

чеснок – 3 зуб.

лук – 3 шт.

сметана – 3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

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1. Лук порежьте и обжарьте до золотистости.

2. Баклажаны порежьте большим кубиком, добавьте к луку и обжарьте.

3. Смешайте сметану с чесноком, солью, перцем и перемешайте.

4. Сметану добавьте к баклажанам и протушите под крышкой.

Подавайте блюдо горячим с зеленью!

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