Баклажаны в сметане на сковороде: по вкусу будут, как грибы

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Баклажаны в сметане на сковороде: по вкусу будут, как грибы

Баклажаны могут быть основой для приготовления рагу, а также сытных закусок и пикантной икры. Для того, чтобы баклажаны не горчили, их перед приготовлением нужно посолить и оставить на 30 минут. 

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных баклажанов в сметане, которые будут по вкусу, как грибы. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • баклажаны – 1-2 шт. 
  • чеснок – 3 зуб. 
  • лук – 3 шт. 
  • сметана – 3 ст. л. 
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

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1. Лук порежьте и обжарьте до золотистости. 

Лук для приготовления

2. Баклажаны порежьте большим кубиком, добавьте к луку и обжарьте. 

Баклажаны для блюда

3. Смешайте сметану с чесноком, солью, перцем и перемешайте. 

Соус для овощей

4. Сметану добавьте к баклажанам и протушите под крышкой. 

Тушеные баклажаны

Подавайте блюдо горячим с зеленью!

Готовое блюдо

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