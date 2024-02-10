Бананово-карамельный пирог: как поразить родных невероятным вкусом
Бананы идеально сочетаются с карамелью. Это сочетание подходит как для приготовления десертов, так и как самостоятельное блюдо.
Фудблогер с ником anny.cooking рассказала, как приготовить бананово-карамельный пирог, вкус которого поразит самых взыскательных гурманов. Рецепт этого блюда они опубликовала в Instagram.
Ингредиенты для карамели
- Сахар – 150 гр
- Сливочное масло – 50 гр
Ингредиенты для пирога
- Бананы – 3 шт
- Мягкое масло – 100 гр
- Сахар – 110 гр
- Яйца – 3 шт
- Ваниль
- Сметана – 80 гр
- Соль
- Мука – 210 гр
- Разрыхлитель – 10 гр
Способ приготовления
1. Бананы очищаем от кожуры и нарезаем на кольца толщиной примерно 1 см.
2. Сахар растапливаем на небольшом огне и доводим до янтарного цвета. Снимаем с огня и добавляем мягкое сливочное масло.
3. Застилаем форму пергаментом, на дно выкладываем бананы и поливаем карамелью.
4. Мягкое масло соединяем с сахаром и солью, взбиваем блендером.
5. По одному добавляем яйца не прекращая процесс взбивания.
6. Добавляем ваниль, сметану, просеянную муку и разрыхлитель и перемешиваем тесто миксером.
7. Выкладываем тесто на бананы с карамелью и разравниваем и накрываем фольгой.
8. Выпекаем при температуре 170 градусов в течение 50-55 минут. Через 25 минут после начала выпекания снимаем фольгу.
9. Вынимаем пирог, даем полностью остыть, после чего переворачиваем.
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