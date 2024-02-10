Бананы идеально сочетаются с карамелью. Это сочетание подходит как для приготовления десертов, так и как самостоятельное блюдо.

Фудблогер с ником anny.cooking рассказала, как приготовить бананово-карамельный пирог, вкус которого поразит самых взыскательных гурманов. Рецепт этого блюда они опубликовала в Instagram.

Ингредиенты для карамели

Сахар – 150 гр

Сливочное масло – 50 гр

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Ингредиенты для пирога

Бананы – 3 шт

Мягкое масло – 100 гр

Сахар – 110 гр

Яйца – 3 шт

Ваниль

Сметана – 80 гр

Соль

Мука – 210 гр

Разрыхлитель – 10 гр

Способ приготовления

1. Бананы очищаем от кожуры и нарезаем на кольца толщиной примерно 1 см.

2. Сахар растапливаем на небольшом огне и доводим до янтарного цвета. Снимаем с огня и добавляем мягкое сливочное масло.

3. Застилаем форму пергаментом, на дно выкладываем бананы и поливаем карамелью.

4. Мягкое масло соединяем с сахаром и солью, взбиваем блендером.

5. По одному добавляем яйца не прекращая процесс взбивания.

6. Добавляем ваниль, сметану, просеянную муку и разрыхлитель и перемешиваем тесто миксером.

7. Выкладываем тесто на бананы с карамелью и разравниваем и накрываем фольгой.

8. Выпекаем при температуре 170 градусов в течение 50-55 минут. Через 25 минут после начала выпекания снимаем фольгу.

9. Вынимаем пирог, даем полностью остыть, после чего переворачиваем.

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