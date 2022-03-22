Банановые блины на молоке без сахара 20 минут: рецепт

Банановые блины – это идеальный вариант быстрого и одновременно чрезвычайно сытного завтрака. Тесто для них готовится из простых и доступных ингредиентов: на молоке и яйцах. Готовые блины можно есть как самостоятельно, так и с начинкой, или полить джемом, вареньем, медом или сгущенкой.

Рецептом банановых блинов на молоке без сахара поделилась фудблогер Таня Иванов (tanya.ivaniv) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

молоко

яйца – 3 шт.

банан – 1 шт.

мука – 1 ст. л.

мед\стевия (подсластитель) – по желанию

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Способ приготовления:

1. В миске взбить яйца.

2. Добавить банан и налить молоко. Взбить блендером до однородности.

3. Добавить муку и перемешать до однородности.

4. Пожарить блины.

Подавать готовое блюдо можно со сметаной, сгущенным молоком.

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