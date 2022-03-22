Банановые блины на молоке без сахара 20 минут: рецепт
Банановые блины – это идеальный вариант быстрого и одновременно чрезвычайно сытного завтрака. Тесто для них готовится из простых и доступных ингредиентов: на молоке и яйцах. Готовые блины можно есть как самостоятельно, так и с начинкой, или полить джемом, вареньем, медом или сгущенкой.
Рецептом банановых блинов на молоке без сахара поделилась фудблогер Таня Иванов (tanya.ivaniv) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
молоко
яйца – 3 шт.
банан – 1 шт.
мука – 1 ст. л.
мед\стевия (подсластитель) – по желанию
Способ приготовления:
1. В миске взбить яйца.
2. Добавить банан и налить молоко. Взбить блендером до однородности.
3. Добавить муку и перемешать до однородности.
4. Пожарить блины.
Подавать готовое блюдо можно со сметаной, сгущенным молоком.
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