Нежные банановые вафли, которые точно оценят дети: готовятся за 5 минут
Вафли – это любимый десерт, хорошо знакомый всем с детства. Существует очень много рецептов и методов приготовления вафель, и каждый из них по-своему великолепен.
Фудблогер с ником ya na cooking в Instagram предложила собственный рецепт приготовления вафель, для которого используется творог и банан. Такое блюдо готовится очень быстро и насыщает организм на несколько часов.
Ингредиенты
- Творог – 260 гр
- Банан – 3 шт
- Яйца – 3 шт
- Мука – 70 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления
1.Блинчики очищаем от кожуры и разминаем вилкой.
2. Добавляем муку, разрыхлитель, творог и яйца. Тщательно перемешиваем.
3. Получившуюся массу выкладываем в разогретую вафельницу и выпекаем до образования золотистой корочки.
4. Подаем к столу со сливками или мороженым и фруктами.
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