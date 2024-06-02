Нежные банановые вафли, которые точно оценят дети: готовятся за 5 минут

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Нежные банановые вафли, которые точно оценят дети: готовятся за 5 минут

Вафли – это любимый десерт, хорошо знакомый всем с детства. Существует очень много рецептов и методов приготовления вафель, и каждый из них по-своему великолепен.

Фудблогер с ником ya na cooking в Instagram предложила собственный рецепт приготовления вафель, для которого используется творог и банан. Такое блюдо готовится очень быстро и насыщает организм на несколько часов.

Нежные банановые вафли, которые точно оценят дети: готовятся за 5 минут

Ингредиенты

  • Творог – 260 гр
  • Банан – 3 шт
  • Яйца – 3 шт
  • Мука – 70 гр
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления

1.Блинчики очищаем от кожуры и разминаем вилкой.

Нежные банановые вафли, которые точно оценят дети: готовятся за 5 минут

2. Добавляем муку, разрыхлитель, творог и яйца. Тщательно перемешиваем.

Нежные банановые вафли, которые точно оценят дети: готовятся за 5 минут

3. Получившуюся массу выкладываем в разогретую вафельницу и выпекаем до образования золотистой корочки.

Нежные банановые вафли, которые точно оценят дети: готовятся за 5 минут

4. Подаем к столу со сливками или мороженым и фруктами.

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