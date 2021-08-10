Банановый хлеб без муки и сахара: 2 способа приготовления полезной выпечки
Хлеб – продукт без которого тяжело представить любой прием пищи многих людей, но ведь все мы знаем, что в нем много глютена (клейковина) – сложный белок, который делает тесто эластичным и влияет на скорость его подъема при выпечке. А он мешает усваивать питательные вещества, поэтому диетологи рекомендуют отказаться от хлеба или заменить его бездрожжевым.
Редакция FoodOboz делится 2 рецептами ароматного, а главное – полезного бананового хлеба, который точно не навредит организму, а также не станет причиной набора веса.
1. Банановый хлеб без муки и дрожжей
Ингредиенты:
спелые бананы – 2-3 шт.
кокосовый сахар по желанию – 1/4 ст.
миндальная крошка – 1/4 ст.
овсяные хлопья – 1/4 ст.
любое растительное молоко – 1/2 ст.
разрыхлитель – 2 ч. л.
сода – 1/2 ч. л.
корица – 1 ч. л.
яблочный уксус – 1 ст. л.
кокосовое масло – 1/4 ст.
соль –1/4 ч. л.
Способ приготовления:
Смешайте все сухие ингредиенты, добавьте молоко, яблочный уксус, бананы и тщательно перемешайте.
Хорошо вымешайте тесто, выложите в смазанную кокосовым маслом форму, отправьте в духовку на 45 минут при 180 С.
2. Сдобный банановый хлеб
Ингредиенты:
Бананы – 3 шт.
Яйца – 3 шт.
Мука – 200 г
Растительное масло – 100 мл
Сахар – 100 г
Разрыхлитель – 10 г
Ванильный сахар – 10 г
Соль – 0,13 г
Способ приготовления:
Просейте муку, добавьте разрыхлитель, соль, ванильный сахар.
Яйца хорошо смешайте с сахаром и добавьте в мучную смесь.
2 банана разомните и добавьте в тесто, перемешайте и добавьте растительное масло.
В форму для запекания выложите тесто, а сверху разрезанный пополам банан, отправьте хлеб в духовку на 40 минут при 170-180 С.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как дома вкусно и правильно приготовить лазанью с мясной начинкой так, чтобы она была сочной и пряной.
3 рецепта вкусных блюд из риса и мяса, а также овощей, которые обязательно стоит приготовить дома.