Банановый хлеб без муки и сахара: 2 способа приготовления полезной выпечки

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Банановый хлеб

Хлеб – продукт без которого тяжело представить любой прием пищи многих людей, но ведь все мы знаем, что в нем много глютена (клейковина) – сложный белок, который делает тесто эластичным и влияет на скорость его подъема при выпечке. А он мешает усваивать питательные вещества, поэтому диетологи рекомендуют отказаться от хлеба или заменить его бездрожжевым.

Редакция FoodOboz делится 2 рецептами ароматного, а главное – полезного бананового хлеба, который точно не навредит организму, а также не станет причиной набора веса.

1. Банановый хлеб без муки и дрожжей

Банановый хлеб

Ингредиенты:

  • спелые бананы – 2-3 шт.

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  • кокосовый сахар по желанию – 1/4 ст.

  • миндальная крошка – 1/4 ст.

  • овсяные хлопья – 1/4 ст.

  • любое растительное молоко – 1/2 ст.

  • разрыхлитель – 2 ч. л.

  • сода – 1/2 ч. л.

  • корица – 1 ч. л.

  • яблочный уксус – 1 ст. л.

  • кокосовое масло – 1/4 ст.

  • соль –1/4 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Смешайте все сухие ингредиенты, добавьте молоко, яблочный уксус, бананы и тщательно перемешайте.

  2. Хорошо вымешайте тесто, выложите в смазанную кокосовым маслом форму, отправьте в духовку на 45 минут при 180 С.

2. Сдобный банановый хлеб

Домашний банановый хлеб

Ингредиенты:

  • Бананы – 3 шт.

  • Яйца – 3 шт.

  • Мука – 200 г

  • Растительное масло – 100 мл

  • Сахар – 100 г

  • Разрыхлитель – 10 г

  • Ванильный сахар – 10 г

  • Соль – 0,13 г

Способ приготовления:

  1. Просейте муку, добавьте разрыхлитель, соль, ванильный сахар.

  2. Яйца хорошо смешайте с сахаром и добавьте в мучную смесь.

  3. 2 банана разомните и добавьте в тесто, перемешайте и добавьте растительное масло.

  4. В форму для запекания выложите тесто, а сверху разрезанный пополам банан, отправьте хлеб в духовку на 40 минут при 170-180 С.

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