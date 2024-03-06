Баклава – это популярное в восточных кухнях кондитерское изделие из слоеного теста, политое сиропом.

По мотивам этого блюда Валентина Кущ решила приготовить банановый кекс. Как ей это удалось и что из этого вышло, фудблогер рассказала в Instagram.

Ингредиенты

Орехи (миндаль, грецкие орехи, арахис или фундук, или смесь) – 300 гр

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Сливочное масло – 100 гр

Корица

Ингредиенты для теста

Мука – 250 гр

Банан – 3 шт

Яйца – 2 шт

Сахар – 150 гр

Сливочное масло – 120 гр

Сода – 1 ч.л.

Разрыхлитель – 5 гр

Ингредиенты для сиропа

Мед – 50 гр

Вода – 100 мл

Способ приготовления

1. Орехи немного поджариваем и хаотично измельчаем. Добавляем 100 г растопленного сливочного масла и корицу. Хорошо перемешиваем.

2. Готовим тесто. Масло сбиваем с сахаром до белого цвета. По одному добавляем яйца и взбиваем.

3. Добавляем банановое пюре, снова взбиваем. Следом мука, разрыхлитель и сода. Перемешиваем.

4. Форму смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой или просто застилаем пергаментом.

5. На дно выкладываем ореховую смесь, следом тесто. Запекаем при 180 градусах в течение 1 часа.

6. Готовому кексу даем остыть в течение 20 минут и поливаем сиропом.

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