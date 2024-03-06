Банановый кекс по мотивам баклавы: побольше орехов – и вкус будет непревзойденным
Баклава – это популярное в восточных кухнях кондитерское изделие из слоеного теста, политое сиропом.
По мотивам этого блюда Валентина Кущ решила приготовить банановый кекс. Как ей это удалось и что из этого вышло, фудблогер рассказала в Instagram.
Ингредиенты
- Орехи (миндаль, грецкие орехи, арахис или фундук, или смесь) – 300 гр
- Сливочное масло – 100 гр
- Корица
Ингредиенты для теста
- Мука – 250 гр
- Банан – 3 шт
- Яйца – 2 шт
- Сахар – 150 гр
- Сливочное масло – 120 гр
- Сода – 1 ч.л.
- Разрыхлитель – 5 гр
Ингредиенты для сиропа
- Мед – 50 гр
- Вода – 100 мл
Способ приготовления
1. Орехи немного поджариваем и хаотично измельчаем. Добавляем 100 г растопленного сливочного масла и корицу. Хорошо перемешиваем.
2. Готовим тесто. Масло сбиваем с сахаром до белого цвета. По одному добавляем яйца и взбиваем.
3. Добавляем банановое пюре, снова взбиваем. Следом мука, разрыхлитель и сода. Перемешиваем.
4. Форму смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой или просто застилаем пергаментом.
5. На дно выкладываем ореховую смесь, следом тесто. Запекаем при 180 градусах в течение 1 часа.
6. Готовому кексу даем остыть в течение 20 минут и поливаем сиропом.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты кексов: