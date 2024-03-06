Банановый кекс по мотивам баклавы: побольше орехов – и вкус будет непревзойденным

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Банановый кекс по мотивам баклавы: побольше орехов – и вкус будет непревзойденным

Баклава – это популярное в восточных кухнях кондитерское изделие из слоеного теста, политое сиропом.

По мотивам этого блюда Валентина Кущ решила приготовить банановый кекс. Как ей это удалось и что из этого вышло, фудблогер рассказала в Instagram.

Банановый кекс по мотивам баклавы: побольше орехов – и вкус будет непревзойденным

Ингредиенты

  • Орехи (миндаль, грецкие орехи, арахис или фундук, или смесь) – 300 гр
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  • Сливочное масло – 100 гр
  • Корица

Ингредиенты для теста

  • Мука – 250 гр
  • Банан – 3 шт
  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 150 гр
  • Сливочное масло – 120 гр
  • Сода – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель – 5 гр

Ингредиенты для сиропа

  • Мед – 50 гр
  • Вода – 100 мл

Способ приготовления

1. Орехи немного поджариваем и хаотично измельчаем. Добавляем 100 г растопленного сливочного масла и корицу. Хорошо перемешиваем.

Банановый кекс по мотивам баклавы: побольше орехов – и вкус будет непревзойденным

2. Готовим тесто. Масло сбиваем с сахаром до белого цвета. По одному добавляем яйца и взбиваем.

Банановый кекс по мотивам баклавы: побольше орехов – и вкус будет непревзойденным

3. Добавляем банановое пюре, снова взбиваем. Следом мука, разрыхлитель и сода. Перемешиваем.

4. Форму смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой или просто застилаем пергаментом.

Банановый кекс по мотивам баклавы: побольше орехов – и вкус будет непревзойденным

5. На дно выкладываем ореховую смесь, следом тесто. Запекаем при 180 градусах в течение 1 часа.

6. Готовому кексу даем остыть в течение 20 минут и поливаем сиропом.

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