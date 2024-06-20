Банановый пирог с карамельным соусом и орехами: готовим изысканное блюдо на скорую руку.
Как известно, лучшие десерты – это приготовленные дома с любовью. Даже если вы не умеете хорошо выпекать и не знаете всех технологий приготовления вкусных десертов, рекомендуем обратить внимание на этот рецепт.
Фудблогер Лиза Глинская в своем Instagram предложила точно понравившийся всем рецепт десерта. Речь идет о банановом пироге с карамельным соусом и орехами. Она утверждает, что это очень вкусный десерт, который готовится легко и быстро.
Ингредиенты для кекса на форму 25х18 см
- Банан – 300 гр
- Тростниковый сахар – 100 гр
- Сливочное масло – 100 гр
- Молоко – 80 мл
- Яйца – 2 шт
- Мука – 200 гр
- Разрыхлитель – 6 гр
- Соль – 1 гр
- Ванильный сахар
Ингредиенты для карамельного соуса
- Сахар – 4 ст.л.
- Сливки 30-35% – 220 мл
- Соль – 2 гр
- Сливочное масло 82% – 30 гр
Способ приготовления
1.Сначала готовим кекс. Переводим бананы в большую миску и с помощью вилки делаем пюре с небольшими кусочками бананов. Добавляем коричневый сахар и ванильный. Перемешиваем.
2. Добавляем яйца, молоко и растопленное сливочное масло, снова перемешиваем.
3. Объединяем в миске муку, разрыхлитель, соль и добавляем в банановую массу. Тщательно перемешиваем тесто венчиком, чтобы не было комочков.
4. Берем форму, смазываем сливочным маслом и на дно кладем пергамент.
5. Выливаем тесто в форму и разравниваем.
6. Ставим в разогретую духовку до 180 градусов с конвекцией примерно на 30-35 мин. Готовность будем проверять зубочисткой или деревянной шпажкой.
7. Готовим карамельный соус. Ставим сотейник на плиту и высыпаем в него сахар. Ждем пока он превратится в карамель.
8. Подогреваем сливки к парению в микроволновке или в сотейнике на плите.
9. Перемешиваем сахар термостабильной лопаткой. Должна получиться красивая, коричневая карамель.
10. Уменьшаем температуру и постепенно вливаем горячие сливки, постоянно перемешиваем лопаткой. Снимаем сотейник с плиты.
11. Добавляем соль и сливочное масло. Перемешиваем. Соус готов.
12. Пока кекс еще горяч, берем деревянную шпажку или палочку для суши и протыкаем наш кекс по всей плоскости через 1-2 см.
13. Выливаем теплый карамельный соус на горячий кекс. Оставляем при комнатной температуре на 1 час, чтобы он хорошо пропитался.
14. Берем жареный грецкий орех, посыпаем пирог.
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