Как известно, лучшие десерты – это приготовленные дома с любовью. Даже если вы не умеете хорошо выпекать и не знаете всех технологий приготовления вкусных десертов, рекомендуем обратить внимание на этот рецепт.

Фудблогер Лиза Глинская в своем Instagram предложила точно понравившийся всем рецепт десерта. Речь идет о банановом пироге с карамельным соусом и орехами. Она утверждает, что это очень вкусный десерт, который готовится легко и быстро.

Ингредиенты для кекса на форму 25х18 см

Банан – 300 гр

Тростниковый сахар – 100 гр

Сливочное масло – 100 гр

Молоко – 80 мл

Яйца – 2 шт

Мука – 200 гр

Разрыхлитель – 6 гр

Соль – 1 гр

Ванильный сахар

Ингредиенты для карамельного соуса

Сахар – 4 ст.л.

Сливки 30-35% – 220 мл

Соль – 2 гр

Сливочное масло 82% – 30 гр

Способ приготовления

1.Сначала готовим кекс. Переводим бананы в большую миску и с помощью вилки делаем пюре с небольшими кусочками бананов. Добавляем коричневый сахар и ванильный. Перемешиваем.

2. Добавляем яйца, молоко и растопленное сливочное масло, снова перемешиваем.

3. Объединяем в миске муку, разрыхлитель, соль и добавляем в банановую массу. Тщательно перемешиваем тесто венчиком, чтобы не было комочков.

4. Берем форму, смазываем сливочным маслом и на дно кладем пергамент.

5. Выливаем тесто в форму и разравниваем.

6. Ставим в разогретую духовку до 180 градусов с конвекцией примерно на 30-35 мин. Готовность будем проверять зубочисткой или деревянной шпажкой.

7. Готовим карамельный соус. Ставим сотейник на плиту и высыпаем в него сахар. Ждем пока он превратится в карамель.

8. Подогреваем сливки к парению в микроволновке или в сотейнике на плите.

9. Перемешиваем сахар термостабильной лопаткой. Должна получиться красивая, коричневая карамель.

10. Уменьшаем температуру и постепенно вливаем горячие сливки, постоянно перемешиваем лопаткой. Снимаем сотейник с плиты.

11. Добавляем соль и сливочное масло. Перемешиваем. Соус готов.

12. Пока кекс еще горяч, берем деревянную шпажку или палочку для суши и протыкаем наш кекс по всей плоскости через 1-2 см.

13. Выливаем теплый карамельный соус на горячий кекс. Оставляем при комнатной температуре на 1 час, чтобы он хорошо пропитался.

14. Берем жареный грецкий орех, посыпаем пирог.

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