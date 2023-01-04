Вкусный домашний торт можно приготовить без выпечки и жарки. Достаточно взять за основу печенье вместо теста и перемазать торт простым сметанным кремом или йогуртом. Такой десерт можно приготовить без света и газа.

Диетолог Ирена с ником irena_sportpro на своей странице в Instagram поделилась рецептом бананового торта из печенья. Десерт не содержит сахара и готовится из простого крема на основе йогурта и творога.

Ингредиенты:

печенье без сахара

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творог – 400 г

йогурт 1,6% – 100 г

банан – 1-2 шт

шоколад – 40 г

Способ приготовления:

1. Для крема нужно взбить творог и йогурт до однородности. При необходимости можно добавить немного воды, чтобы масса была жидкой.

2. Порезать банан для начинки.

3. Форму застелить пленкой. Выложить торт слоями: печенье, крем и банан. Каждый слой нужно слегка посыпать шоколадом.

4. Готовый торт оставить на 5-6 часов в холодильнике.

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