Банановый торт без сахара за 15 минут: не нужно жарить и выпекать коржи
Вкусный домашний торт можно приготовить без выпечки и жарки. Достаточно взять за основу печенье вместо теста и перемазать торт простым сметанным кремом или йогуртом. Такой десерт можно приготовить без света и газа.
Диетолог Ирена с ником irena_sportpro на своей странице в Instagram поделилась рецептом бананового торта из печенья. Десерт не содержит сахара и готовится из простого крема на основе йогурта и творога.
Ингредиенты:
- печенье без сахара
- творог – 400 г
- йогурт 1,6% – 100 г
- банан – 1-2 шт
- шоколад – 40 г
Способ приготовления:
1. Для крема нужно взбить творог и йогурт до однородности. При необходимости можно добавить немного воды, чтобы масса была жидкой.
2. Порезать банан для начинки.
3. Форму застелить пленкой. Выложить торт слоями: печенье, крем и банан. Каждый слой нужно слегка посыпать шоколадом.
4. Готовый торт оставить на 5-6 часов в холодильнике.
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