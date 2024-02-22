Бананы в слоеном тесте: быстрый и питательный десерт, который подойдет детям на перекус

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Бананы в слоеном тесте: быстрый и питательный десерт, который подойдет детям на перекус

Приготовив бананы в слоеном тесте, вам больше не придется придумывать, какое блюдо приготовить на десерт. Ведь все ваши родные, включая детей, просто будут умолять приготовить именно его.

Рецептом невероятно вкусных бананов в слоеном тесте поделилась фудблогер с ником alin_withkitchen. В своем Instagram она рассказала, как легко приготовить десерт, что придется по вкусу даже детям.

Бананы в слоеном тесте: быстрый и питательный десерт, который подойдет детям на перекус

Ингредиенты

  • Бананы
  • Слоеное тесто
  • Крем-сыр шоколадный
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Способ приготовления

1.Слоеное тесто размораживаем и разрезаем на полосы шириной примерно 2 см.

Бананы в слоеном тесте: быстрый и питательный десерт, который подойдет детям на перекус

2. С бананов снимаем шкурку и с помощью ложки делаем углубление по всей длине его мякоти.

Бананы в слоеном тесте: быстрый и питательный десерт, который подойдет детям на перекус

3. Шоколадный крем-сыр помещаем в углубление и обматываем банан полоской теста.

4. Противень для выпечки застилаем пергаментом, выкладываем на него бананы, смазываем желтком и присыпаем кунжутом.

Бананы в слоеном тесте: быстрый и питательный десерт, который подойдет детям на перекус

5. Отправляем в духовку на 20 минут при 180 градусах.

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