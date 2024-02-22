Бананы в слоеном тесте: быстрый и питательный десерт, который подойдет детям на перекус
Приготовив бананы в слоеном тесте, вам больше не придется придумывать, какое блюдо приготовить на десерт. Ведь все ваши родные, включая детей, просто будут умолять приготовить именно его.
Рецептом невероятно вкусных бананов в слоеном тесте поделилась фудблогер с ником alin_withkitchen. В своем Instagram она рассказала, как легко приготовить десерт, что придется по вкусу даже детям.
Ингредиенты
- Бананы
- Слоеное тесто
- Крем-сыр шоколадный
Способ приготовления
1.Слоеное тесто размораживаем и разрезаем на полосы шириной примерно 2 см.
2. С бананов снимаем шкурку и с помощью ложки делаем углубление по всей длине его мякоти.
3. Шоколадный крем-сыр помещаем в углубление и обматываем банан полоской теста.
4. Противень для выпечки застилаем пергаментом, выкладываем на него бананы, смазываем желтком и присыпаем кунжутом.
5. Отправляем в духовку на 20 минут при 180 градусах.
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