Кухня Индии: как приготовить баттер чикен масала

Баттер чикен, она же murgh makhani – одно из самых известных блюд индийской кухни. По сути, это рагу из курицы, которую тушат в сливочно-томатном соусе. В отличии от большинства блюд индийской кухни блюдо отличается нежным, не сильно обжигающим вкусом.

Баттер чикен считается довольно новым блюдом: его придумали в середине 1950-х. Тогда в одном из ресторанов Нью-Дели какой-то посетитель заказал карри. Именно этого блюда на тот момент в заведении не было, однако была курица, приготовленная в печи-тандуре. Повар придумал протушить мясо в сливочно-томатном соусе с добавлением специй гарам-масала, и таким образом получил новое блюдо. В оригинальном рецепте используются жирные сливки, которые можно заменить на йогурт.

Предупреждаем сразу: не пугайтесь количества ингредиентов, необходимых для приготовления блюда. Практически все специи можно купить в любом гипермаркете или на рынке у торговца восточными специями.

Курица в пряном рагу. Источник: recipegirl.com

Итак, на 4 порции понадобится:

филе куриного бедра – 800 г

лимон – половинка

острая паприка – 1 ст. л.

соль – по вкусу

сливочное масло – 20 г

вареный рис – для подачи

кинза – для подачи

Для маринада:

натуральный йогурт – 3/4 стакана

чеснок – 2 зубчика

тертый имбирь – 1,5 ст. л.

куркума – 1 ч. л.

смесь тандури масала – 1 ч. л.

смесь гарам масала – 1 ч. л.

растительное масло – 1 ст.л.

Для соуса:

перетертые томаты – 500 г

тертый имбирь – 3 ст. л.

чеснок – 8 зубчиков

перец чили – 1-2 шт.

сливочное масло – 80 г

кардамон – 5 зерен

корица – 1 палочка

гвоздика – 3 шт.

семена пажитника – 1 ч. л.

лавровый лист – 2 шт.

кешью – 10 шт.

смесь гарам масала – 1 ч. л.

сахар – 0,5 ст. л.

жирные сливки – 3/4 стакана

соль – по вкусу

Филе помыть, вытереть насухо, нарезать кусочками размером с половину спичечного коробка. Сбрызнуть соком из половинки лимона, заправить солью и паприкой, отложить на 20 минут. Натереть имбирь, раздавить чеснок и смешать с остальными ингредиентами маринада. Выложить курицу в маринад, перемешать и поставить в холодильник минимум на 3-4 часа или лучше на ночь. Разогреть сковороду и обжарить курицу со всех сторон, смазывая растопленным сливочным маслом. Приготовить соус. Растопить сливочное масло, добавить кардамон, корицу и гвоздику, обжарить до появления аромата специй. Добавить семена пажитника, чуть прогреть и всыпать тертый имбирь, давленый чеснок и мелко резанный чили. Жарить, постоянно помешивая, в течение трех-четырех минут, после чего добавить перетертые томаты, сахар и лавровый лист. Варить соус до загущения около 15-20 минут, после чего протереть через сито, чтобы избавиться от приправ и специй. Орехи кешью размолоть или раздавить в ступке до состояния пасты и немного приправьте солью. Всыпать орехи на сковороду и разбавить соус горячей водой до желаемой консистенции. Выложить в соус кусочки обжаренной курицы, перемешать, накрыть крышкой и тушить на небольшом огне 15 минут. За 5 минут до конца добавить гарам масалу, сливки и хорошо перемешать. Подавать баттер чикен с отваренным рисом, при желании можно украсить кинзой.

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