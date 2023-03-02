"Баварский" салат без майонеза: делимся рецептом вкусного и простого блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

"Баварский" салат – очень простое в приготовлении блюдо, основа которого – куриное филе, твердый сыр, зелень и вкусный соус. Для пикантного вкуса добавьте чеснок, соевый соус.

''Баварский'' салат

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного "Баварского" салата, который очень быстро готовится и будет отличным вариантом праздничного блюда.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • куриное филе – 200 г
  • сыр твердый – 70 г
  • помидоры – 1-2 шт.
  • сухари – 70 г
  • зелень (укроп, петрушка или лук), соль, перец – по вкусу
  • чеснок – 2-3 зуб.
  • майонез/ или сметана с горчицей и соевым соусом

Способ приготовления:

1. Куриное филе отварите и нарежьте на средние куски.

Филе и сыр для салата

2. Сыр и помидоры нарежьте кусками такой же величины.

Свежие помидоры

3. Все ингредиенты смешайте и заправьте майонезом или соусом из сметаны, горчицы и соевого соуса. Добавьте чеснок, посолите, поперчите, добавьте зелень и перемешайте.

Готовый ''Баварский'' салат

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