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"Баварский" салат без майонеза: делимся рецептом вкусного и простого блюда
"Баварский" салат – очень простое в приготовлении блюдо, основа которого – куриное филе, твердый сыр, зелень и вкусный соус. Для пикантного вкуса добавьте чеснок, соевый соус.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного "Баварского" салата, который очень быстро готовится и будет отличным вариантом праздничного блюда.
Ингредиенты:
- куриное филе – 200 г
- сыр твердый – 70 г
- помидоры – 1-2 шт.
- сухари – 70 г
- зелень (укроп, петрушка или лук), соль, перец – по вкусу
- чеснок – 2-3 зуб.
- майонез/ или сметана с горчицей и соевым соусом
Способ приготовления:
1. Куриное филе отварите и нарежьте на средние куски.
2. Сыр и помидоры нарежьте кусками такой же величины.
3. Все ингредиенты смешайте и заправьте майонезом или соусом из сметаны, горчицы и соевого соуса. Добавьте чеснок, посолите, поперчите, добавьте зелень и перемешайте.
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