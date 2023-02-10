"Баварский" салат за 15 минут: рецепт сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
4,2 т.
Как приготовить салат 'Баварский'

Легкий, сытный и очень вкусный салат – "Баварский", основа которого – филе, твердый сыр, помидоры и сметанный соус. Готовится салат не больше 15 минут и может быть идеальным угощением как для праздничного стола, так и на каждый день.

Вкусный салат

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного "Баварского" салата из филе, с твердым сыром и помидорами.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Филе куриное (или индюка) – 300 г
  • Твердый сыр – 150 г
  • Помидоры – 2 шт.
  • Хлеб черный – 2-3 ломтика
  • Соль/копченая паприка – по щепотке
  • Сметана/горчица в зернах или просто майонез - для заправки
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Филе порежьте кубиками, замаринуйте в соли и копченой паприке, оставьте на 20 мин и обжарьте на сковороде до золотистого цвета.

Филе для приготовления салата

2. Твердый сыр и помидоры порежьте кубиками.

Филе и сыр для салата

3. Хлеб также порежьте кубиками и подсушите на сковороде. По желанию можно натереть готовые сухарики чесноком.

Соус для салатов

4. Для соуса: перемешайте сметану и горчицу, заправьте салат перед подачей, посыпьте зеленью.

Готовый салат

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