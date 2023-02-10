"Баварский" салат за 15 минут: рецепт сытного и вкусного блюда
Легкий, сытный и очень вкусный салат – "Баварский", основа которого – филе, твердый сыр, помидоры и сметанный соус. Готовится салат не больше 15 минут и может быть идеальным угощением как для праздничного стола, так и на каждый день.
Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного "Баварского" салата из филе, с твердым сыром и помидорами.
Ингредиенты:
- Филе куриное (или индюка) – 300 г
- Твердый сыр – 150 г
- Помидоры – 2 шт.
- Хлеб черный – 2-3 ломтика
- Соль/копченая паприка – по щепотке
- Сметана/горчица в зернах или просто майонез - для заправки
- Чеснок – 1 зуб.
- Зелень – по желанию
Способ приготовления:
1. Филе порежьте кубиками, замаринуйте в соли и копченой паприке, оставьте на 20 мин и обжарьте на сковороде до золотистого цвета.
2. Твердый сыр и помидоры порежьте кубиками.
3. Хлеб также порежьте кубиками и подсушите на сковороде. По желанию можно натереть готовые сухарики чесноком.
4. Для соуса: перемешайте сметану и горчицу, заправьте салат перед подачей, посыпьте зеленью.
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