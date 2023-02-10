Легкий, сытный и очень вкусный салат – "Баварский", основа которого – филе, твердый сыр, помидоры и сметанный соус. Готовится салат не больше 15 минут и может быть идеальным угощением как для праздничного стола, так и на каждый день.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусного "Баварского" салата из филе, с твердым сыром и помидорами.

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Ингредиенты:

Филе куриное (или индюка) – 300 г

Твердый сыр – 150 г

Помидоры – 2 шт.

Хлеб черный – 2-3 ломтика

Соль/копченая паприка – по щепотке

Сметана/горчица в зернах или просто майонез - для заправки

Чеснок – 1 зуб.

Зелень – по желанию

Способ приготовления:

1. Филе порежьте кубиками, замаринуйте в соли и копченой паприке, оставьте на 20 мин и обжарьте на сковороде до золотистого цвета.

2. Твердый сыр и помидоры порежьте кубиками.

3. Хлеб также порежьте кубиками и подсушите на сковороде. По желанию можно натереть готовые сухарики чесноком.

4. Для соуса: перемешайте сметану и горчицу, заправьте салат перед подачей, посыпьте зеленью.

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