Бефстроганов – это вкусное блюдо, представляющее собой тушеное мясо в соусе. Традиционно его готовят из свинины и говядины, дополняют томатной пастой и иногда грибами. Бефстроганов чем-то напоминает густую подливу, которую вкусно есть с пюре, кашами и макаронами.

Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом бефстроганова из говядины.

Ингредиенты:

говяжья вырезка – 600 г

масло растительное\сливочное масло – 30 г

сметана – 100 г

лук – 150 г

томатная паста – 40 г

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соль, перец

паприка – 10 г

вода – 200-300 мл

мука – 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно порезать мясо тонкими продолговатыми кусками. Выложить на разогретую с маслом сковороду.

2. К мясу сразу насыпать паприку, соль и перец, жарить до потемнения с обеих сторон. После жарки переложить мясо в тарелку.

3. Лук порезать полукольцами, обжарить на растительном масле или сливочном масле в течение 5 минут.

4. В центр лука насыпать муку, томат и паприку. Помешивая, жарить все 1 минуту.

5. Далее нужно налить воду и сметану, тщательно перемешать и сразу положить мясо. Тушить 8-12 минут до загустения. Приятного аппетита!

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