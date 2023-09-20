Бефстроганов из говядины: вкусная подлива к пюре, кашам и макаронам
Бефстроганов – это вкусное блюдо, представляющее собой тушеное мясо в соусе. Традиционно его готовят из свинины и говядины, дополняют томатной пастой и иногда грибами. Бефстроганов чем-то напоминает густую подливу, которую вкусно есть с пюре, кашами и макаронами.
Фудблогер Алекс Миль (mil_alexx) на своей странице в Instagram поделился рецептом бефстроганова из говядины.
Ингредиенты:
- говяжья вырезка – 600 г
- масло растительное\сливочное масло – 30 г
- сметана – 100 г
- лук – 150 г
- томатная паста – 40 г
- соль, перец
- паприка – 10 г
- вода – 200-300 мл
- мука – 3-4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Для начала нужно порезать мясо тонкими продолговатыми кусками. Выложить на разогретую с маслом сковороду.
2. К мясу сразу насыпать паприку, соль и перец, жарить до потемнения с обеих сторон. После жарки переложить мясо в тарелку.
3. Лук порезать полукольцами, обжарить на растительном масле или сливочном масле в течение 5 минут.
4. В центр лука насыпать муку, томат и паприку. Помешивая, жарить все 1 минуту.
5. Далее нужно налить воду и сметану, тщательно перемешать и сразу положить мясо. Тушить 8-12 минут до загустения. Приятного аппетита!
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