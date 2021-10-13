Бельгийские вафли: 120-летняя история и классический рецепт

Бельгийские вафли считаются настоящей визитной карточкой Бельгии. Сегодня их знают в каждом уголке мира, а хозяйки то и делают, что пытаются повторить изысканный десерт. Самое интересное, что приготовление таких вафель требует лишь несколько ингредиентов и совсем немного времени. Зато потом можно наслаждаться изысканным десертом с любимыми топпингами, начинками или джемом.

Редакция FoodOboz расскажет историю бельгийских вафель и поделится классическим рецептом от повара Лилии Цвит. (Для того, чтобы посмотреть видео, просскрольте новость до конца).

Говорят, что история венских вафель насчитывает более 120 лет. Но даже до сих пор неизвестно где именно и при каких обстоятельствах появился десерт. Одни кулинарные историки говорят, что впервые название услышали еще в Древней Греции, а уже потом вафли начали приписывать себе немцы. Ведь их слово "waffle" переводится как "соты", что полностью соответствует внешнему виду вафель с рельефными квадратиками.

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Австрийские или венские вафли, которые мы привыкли видеть сейчас, впервые приготовил австрийский кондитер и представил их на выставке в 1898 году. Правда, тогда они носили название "неаполитанских вафель". Все потому, что автор приготовил лакомство с ореховой начинкой, которую в те времена привозили из Неаполя. Но главная особенность не в этом, а в консистенции – вафли напоминали больше бисквитное печенье, а не хрустящую выпечку.

Бельгийские вафли от Лилии Цвит, рецептом которых она поделилась на своем Youtube-канале

Ингредиенты:

Масло – 200 г

Сахар – 150 г

Ванильный сахар – 1 п

Яйца – 4 шт

Мука – 300

Разрыхлитель – 0,5 ч. л

Способ приготовления:

К растопленному маслу добавить сахар и ванильный сахар. Добавить яйца и взбить массу до растворения сахара. Насыпать просеянную муку и разрыхлитель. Замесить жидкое однородное тесто. Распределить тесто в вафельницу. Жарить примерно 15 минут.

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