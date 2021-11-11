Беляши – хрустящие снаружи и мягкие внутри: как приготовить любимое блюдо
От сытных, румяных и хрустящих беляшей мало кто отказывается. Такое блюдо готовят совсем в примитивных киосках, но люди возле них всегда есть. Качество такого продукта достаточно сомнительное. Поэтому лучше готовить их дома.
Рецепт беляшей из максимально простого теста опубликован на странице dana_cooks в Instagram.
Ингредиенты:
вода, в которой варился картофель – 500 мл
масло – 5 ст. л
мука – 800-900 г
соль – щепотка
сахар – щепотка
сухие дрожжи – 12 г
Начинку можно выбрать по своему вкусу:
мясо
сыр
картофель
капуста
Способ приготовления:
1. Теплую воду, дрожжи и сахар перемешать и бросить на 5-10 минут.
2. Добавить все остальные ингредиенты и замесить мягкое тесто.
3. Тесто накрыть пищевой пленкой и оставить на 30 минут. Раскатывать его не нужно
4. Оторвать кусочек, размять руками, внутрь положить начинку, завернуть края и сформировать беляш.
5. Жарить в большом количестве масла до золотистого цвета.
Вкусная начинка из капусты для жареных беляшей
Ингредиенты:
капуста – 700 г
морковь – 1 шт
лук – 1 шт. большая
кетчуп – 2 ст.л
соль, перец черный молотый.
Универсальная начинка из капусты от yaskamotsak. Опубликовано на странице Instagram.
Способ приготовления:
1. Тушить до мягкости на небольшом огне лук кубиками.
2. Добавить натертую на крупной терке морковь. Готовить тоже к мягкости.
3. Нашинковать капусту, протушить, добавить кетчуп.
4. Вымешать, посолить и поперчить.
5. Готовить к мягкости.
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