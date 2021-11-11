Беляши – хрустящие снаружи и мягкие внутри: как приготовить любимое блюдо

От сытных, румяных и хрустящих беляшей мало кто отказывается. Такое блюдо готовят совсем в примитивных киосках, но люди возле них всегда есть. Качество такого продукта достаточно сомнительное. Поэтому лучше готовить их дома.

Рецепт беляшей из максимально простого теста опубликован на странице dana_cooks в Instagram.

Ингредиенты:

вода, в которой варился картофель – 500 мл

масло – 5 ст. л

мука – 800-900 г

соль – щепотка

сахар – щепотка

сухие дрожжи – 12 г

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Начинку можно выбрать по своему вкусу:

мясо

сыр

картофель

капуста

Способ приготовления:

1. Теплую воду, дрожжи и сахар перемешать и бросить на 5-10 минут.

2. Добавить все остальные ингредиенты и замесить мягкое тесто.

3. Тесто накрыть пищевой пленкой и оставить на 30 минут. Раскатывать его не нужно

4. Оторвать кусочек, размять руками, внутрь положить начинку, завернуть края и сформировать беляш.

5. Жарить в большом количестве масла до золотистого цвета.

Вкусная начинка из капусты для жареных беляшей

Ингредиенты:

капуста – 700 г

морковь – 1 шт

лук – 1 шт. большая

кетчуп – 2 ст.л

соль, перец черный молотый.

Универсальная начинка из капусты от yaskamotsak. Опубликовано на странице Instagram.

Способ приготовления:

1. Тушить до мягкости на небольшом огне лук кубиками.

2. Добавить натертую на крупной терке морковь. Готовить тоже к мягкости.

3. Нашинковать капусту, протушить, добавить кетчуп.

4. Вымешать, посолить и поперчить.

5. Готовить к мягкости.

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