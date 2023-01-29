Бендерики с мясом: как приготовить сытное украинское блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
57
Бендерики с мясом: как приготовить сытное украинское блюдо

Бендерики – это популярное блюдо украинской кухни. Они являют собой мясные треугольники, основой которых являются блины, иногда может быть и лаваш. Бендерики – универсальные, ведь подойдут на праздничный и ежедневный стол, как самостоятельное мясное блюдо или закуска.

Украинский шеф-повар Анатолий Добровольский (dobrovolskiy_hchef) на своей странице в Instagram поделился рецептом мясных бендериков из блинов.

Рецепт мясных бендериков из блинов

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт
  • сахар – 3 ст. л.
  • соль – 1 ч. л.
  • разрыхлитель – 1 ч. л.
  • кипяток – 200 мл
Видео дня
  • молоко – 300 мл
  • мука – 250 г
  • растительное масло – 3 ст. л.

Начинка:

  • фарш
  • лук – 1 шт
  • соль, перец

Кляр:

  • яйца – 1 шт
  • молоко – 3 ст. л.
  • соль

Способ приготовления:

1. Смешать яйца, сахар, соль и разрыхлитель. Взбить миксером.

Блинчики для бендериков

2. Постоянно помешивая полученную массу, налить кипяток. Перемешать миксером до образования пены.

3. Налить молоко. Перемешать.

4. Добавить муку. Перемешать.

Треугольники с мясом в блинах

5. Добавить масло. Перемешать и пожарить блины.

6. Для приготовления начинки нужно измельчить лук. Смешать с фаршем. Добавить соль и перец. Перемешать.

7. Для формирования бендериков нужно порезать каждый блинчик пополам. На каждую половину равномерно выложить фарш. Завернуть в треугольник.

Бендерики в кляре на сковороде

8. Для кляра смешать яйцо и молоко. Посолить и перемешать.

9. Обвалять треугольники в кляре и пожарить на сковороде.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты