Березовый сок, как 'Фанта': консервация с апельсином

Сезон березового сока выпадает на середину марта и длится до конца апреля – именно в этот период напиток будет самым полезным. Закрывают березовый сок с цитрусовыми – лимоном или апельсином, чаем каркаде, а также с конфетами – барбарисом или дюшесом.

Редакция FoodOboz выбрала для вас вкусный рецепт березового сока с апельсином, который по вкусу очень напоминает популярный напиток "Фанту".

Ингредиенты на одну банку (3 л):

березовый сок

апельсин – 2-3 ломтика

сахар – 100 г

лимонная кислота – 0,5 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Березовый сок перелить в кастрюлю, поставить на плиту и нагреть до температуры 80 градусов, но не кипятить.

2. Предварительно простерилизовать банку и крышку.

3. В каждую банку выложить апельсин, сахар и лимонную кислоту. Залить горячим березовым соком.

4. Закатить банку крышкой. Перевернуть дном вверх и оставить в таком положении до полного остывания. Затем следует убрать в темное прохладное место для длительного хранения.

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