Березовый сок, как "Фанта": консервация с апельсином
Сезон березового сока выпадает на середину марта и длится до конца апреля – именно в этот период напиток будет самым полезным. Закрывают березовый сок с цитрусовыми – лимоном или апельсином, чаем каркаде, а также с конфетами – барбарисом или дюшесом.
Редакция FoodOboz выбрала для вас вкусный рецепт березового сока с апельсином, который по вкусу очень напоминает популярный напиток "Фанту".
Ингредиенты на одну банку (3 л):
- березовый сок
- апельсин – 2-3 ломтика
- сахар – 100 г
- лимонная кислота – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Березовый сок перелить в кастрюлю, поставить на плиту и нагреть до температуры 80 градусов, но не кипятить.
2. Предварительно простерилизовать банку и крышку.
3. В каждую банку выложить апельсин, сахар и лимонную кислоту. Залить горячим березовым соком.
4. Закатить банку крышкой. Перевернуть дном вверх и оставить в таком положении до полного остывания. Затем следует убрать в темное прохладное место для длительного хранения.
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