Бесподобные закуски с морепродуктами на Новый год: топ-4 варианта на любой вкус
Легкие и вкусные закуски – обязательный элемент на каждом праздничном столе. Морепродукты всегда придают особый шарм и неповторимость, поэтому это прекрасный повод соединить их в небанальных закусках.
Вариантами закусок из морепродуктов поделилась фудблогер lili_gotovit_doma. Опубликовано в Instagram.
Фаршированные помидоры
Ингредиенты:
коктейльные креветки
помидоры черри
твердый сыр
лук
чеснок
майонез
соль, перец
Способ приготовления:
1. Сыр натереть на терке, лук измельчить и обжарить.
2. В помидорах срезать верхнюю часть и чистить сердцевину.
3. Для начинки смешать креветки, творог, лук и измельченный чеснок.
4. Начинить помидоры.
Огуречные рулетики
Ингредиенты:
огурцы
крем-сыр
слабосоленый лосось
Способ приготовления:
1. Нарезать огурец тонкими полосками. Выложить их внахлест.
2. Выложить равномерно крем-сыр и тонкие полоски лосося.
3. Завернуть в рулет и порезать порционными кусочками.
Рулетики из крабовых палочек
Ингредиенты:
крабовые палочки
отварное яйцо
твердый сыр
майонез
соль, перец
Способ приготовления
1. Натереть на терке сыр и яйца. Смешать за заправку майонезом.
2. Развернуть крабовую палочку и выложить равномерно начинку. Завернуть в рулет и нарезать порционными кусочками.
Канапе с форшмаком
Ингредиенты:
темный хлеб
отварное яйцо
соленая сельдь
сливочное масло
лук
Способ приготовления:
1. Из хлеба вырезать небольшие по размеру кружочки. Подсушить их на сковороде.
2. Для форшмака соединить все компоненты и измельчить в блендере.
3. Намазать форшмак на хлеб и украсить отварным яйцом.
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