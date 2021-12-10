Бесподобные закуски с морепродуктами на Новый год: топ-4 варианта на любой вкус

Легкие и вкусные закуски – обязательный элемент на каждом праздничном столе. Морепродукты всегда придают особый шарм и неповторимость, поэтому это прекрасный повод соединить их в небанальных закусках.

Вариантами закусок из морепродуктов поделилась фудблогер lili_gotovit_doma. Опубликовано в Instagram.

Фаршированные помидоры

Ингредиенты:

коктейльные креветки

помидоры черри

твердый сыр

лук

чеснок

майонез

соль, перец

Способ приготовления:

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1. Сыр натереть на терке, лук измельчить и обжарить.

2. В помидорах срезать верхнюю часть и чистить сердцевину.

3. Для начинки смешать креветки, творог, лук и измельченный чеснок.

4. Начинить помидоры.

Огуречные рулетики

Ингредиенты:

огурцы

крем-сыр

слабосоленый лосось

Способ приготовления:

1. Нарезать огурец тонкими полосками. Выложить их внахлест.

2. Выложить равномерно крем-сыр и тонкие полоски лосося.

3. Завернуть в рулет и порезать порционными кусочками.

Рулетики из крабовых палочек

Ингредиенты:

крабовые палочки

отварное яйцо

твердый сыр

майонез

соль, перец

Способ приготовления

1. Натереть на терке сыр и яйца. Смешать за заправку майонезом.

2. Развернуть крабовую палочку и выложить равномерно начинку. Завернуть в рулет и нарезать порционными кусочками.

Канапе с форшмаком

Ингредиенты:

темный хлеб

отварное яйцо

соленая сельдь

сливочное масло

лук

Способ приготовления:

1. Из хлеба вырезать небольшие по размеру кружочки. Подсушить их на сковороде.

2. Для форшмака соединить все компоненты и измельчить в блендере.

3. Намазать форшмак на хлеб и украсить отварным яйцом.

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