На салат, представленный в этом рецепте, нужно обратить особое внимание, ведь он имеет несколько преимуществ. Во-первых, он очень легко и быстро готовится. Во-вторых, он очень вкусный и питательный. Ну и, конечно, в нем используется просто беспроигрышное сочетание продуктов.

Рецептом этого удивительного салата в Instagram поделилась фудблогер Анна Фил. Она также рассказала, какая заправка лучше подходит к этому блюду.

Ингредиенты

Твердый сыр – 100 гр

Отварное куриное филе – 1 шт.

Вареные яйца – 4 шт

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Свежий огурец – 1 шт

Консервированная кукуруза – 100 гр

Зелень

Соль

Перец

Майонез

Способ приготовления

1. Куриное филе отвариваем и полностью охлаждаем. Нарезаем на маленькие куски.

2. Яйца измельчаем.

3. Огурец чистим по необходимости и нарезаем на куски. То же делаем с сыром.

4. Зелень мелко измельчаем.

5. Соединяем все ингредиенты в глубокой емкости и заправляем майонезом. Лучше всего использовать домашний. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.

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