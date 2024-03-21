Вкусный и питательный салат с очень быстро готовящейся курицей: беспроигрышное блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Вкусный и питательный салат с очень быстро готовящейся курицей: беспроигрышное блюдо

На салат, представленный в этом рецепте, нужно обратить особое внимание, ведь он имеет несколько преимуществ. Во-первых, он очень легко и быстро готовится. Во-вторых, он очень вкусный и питательный. Ну и, конечно, в нем используется просто беспроигрышное сочетание продуктов.

Рецептом этого удивительного салата в Instagram поделилась фудблогер Анна Фил. Она также рассказала, какая заправка лучше подходит к этому блюду.

Вкусный и питательный салат с очень быстро готовящейся курицей: беспроигрышное блюдо

Ингредиенты

  • Твердый сыр – 100 гр
  • Отварное куриное филе – 1 шт.
  • Вареные яйца – 4 шт
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  • Свежий огурец – 1 шт
  • Консервированная кукуруза – 100 гр
  • Зелень
  • Соль
  • Перец
  • Майонез

Способ приготовления

1. Куриное филе отвариваем и полностью охлаждаем. Нарезаем на маленькие куски.

2. Яйца измельчаем.

Вкусный и питательный салат с очень быстро готовящейся курицей: беспроигрышное блюдо

3. Огурец чистим по необходимости и нарезаем на куски. То же делаем с сыром.

4. Зелень мелко измельчаем.

Вкусный и питательный салат с очень быстро готовящейся курицей: беспроигрышное блюдо

5. Соединяем все ингредиенты в глубокой емкости и заправляем майонезом. Лучше всего использовать домашний. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.

Вкусный и питательный салат с очень быстро готовящейся курицей: беспроигрышное блюдо

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