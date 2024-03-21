Вкусный и питательный салат с очень быстро готовящейся курицей: беспроигрышное блюдо
На салат, представленный в этом рецепте, нужно обратить особое внимание, ведь он имеет несколько преимуществ. Во-первых, он очень легко и быстро готовится. Во-вторых, он очень вкусный и питательный. Ну и, конечно, в нем используется просто беспроигрышное сочетание продуктов.
Рецептом этого удивительного салата в Instagram поделилась фудблогер Анна Фил. Она также рассказала, какая заправка лучше подходит к этому блюду.
Ингредиенты
- Твердый сыр – 100 гр
- Отварное куриное филе – 1 шт.
- Вареные яйца – 4 шт
- Свежий огурец – 1 шт
- Консервированная кукуруза – 100 гр
- Зелень
- Соль
- Перец
- Майонез
Способ приготовления
1. Куриное филе отвариваем и полностью охлаждаем. Нарезаем на маленькие куски.
2. Яйца измельчаем.
3. Огурец чистим по необходимости и нарезаем на куски. То же делаем с сыром.
4. Зелень мелко измельчаем.
5. Соединяем все ингредиенты в глубокой емкости и заправляем майонезом. Лучше всего использовать домашний. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.
Также на OBOZ.UA можно найти много других рецептов салатов: