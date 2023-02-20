Фаршированные яйца – очень простая и вкусная закуска, которую можно готовить с разными оригинальными начинками, используя сельдь, крабовые палочки, чеснок, мясо, зелень, сыр.

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусной начинки для фаршированных яиц.

Видео дня

Ингредиенты:

Масло сливочное – 20-30 г

Хрен белый тертый – 2 ст. л.

Сметана – 2 ст. л.

Сахар – 1/2 ст. л.

Уксус – 1 ст. л.

Сливчоное масло – 10 г

Способ приготовления:

1. Отварите яйца вкрутую, разрежьте пополам.

2. На сковороде растопите масло, выложите натертый хрен, обжарьте в течении нескольких секунд.

3. Добавьте сметану, сахар, уксус, перемешайте и выложите на яйца.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: