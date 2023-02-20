Без чеснока и майонеза: фаршированные яйца с необычной начинкой за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,1 т.
Вкусные фаршированные яйца

Фаршированные яйца – очень простая и вкусная закуска, которую можно готовить с разными оригинальными начинками, используя сельдь, крабовые палочки, чеснок, мясо, зелень, сыр. 

Фаршированные яйца

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусной начинки для фаршированных яиц. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Масло сливочное – 20-30 г
  • Хрен белый тертый – 2 ст. л. 
  • Сметана – 2 ст. л. 
  • Сахар – 1/2 ст. л.
  • Уксус – 1 ст. л. 
  • Сливчоное масло – 10 г

Способ приготовления:

1. Отварите яйца вкрутую, разрежьте пополам. 

Вареные яйца

2. На сковороде растопите масло, выложите натертый хрен, обжарьте в течении нескольких секунд. 

Приготовление соуса

3. Добавьте сметану, сахар, уксус, перемешайте и выложите на яйца. 

Готовые яйца

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