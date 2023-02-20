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Без чеснока и майонеза: фаршированные яйца с необычной начинкой за 5 минут
Фаршированные яйца – очень простая и вкусная закуска, которую можно готовить с разными оригинальными начинками, используя сельдь, крабовые палочки, чеснок, мясо, зелень, сыр.
Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусной начинки для фаршированных яиц.
Ингредиенты:
- Масло сливочное – 20-30 г
- Хрен белый тертый – 2 ст. л.
- Сметана – 2 ст. л.
- Сахар – 1/2 ст. л.
- Уксус – 1 ст. л.
- Сливчоное масло – 10 г
Способ приготовления:
1. Отварите яйца вкрутую, разрежьте пополам.
2. На сковороде растопите масло, выложите натертый хрен, обжарьте в течении нескольких секунд.
3. Добавьте сметану, сахар, уксус, перемешайте и выложите на яйца.
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