Без чеснока и яиц: легкая намазка из творога за 5 минут
Намазка – самая простая и бюджетная закуска на все случаи жизни. Готовить ее можно из авокадо, сала, сельди, тунца, плавленого сыра, крабовых палочек, сезонных овощей – баклажанов и кабачков. Также намазку вкусно дополнить зеленью, чесноком, соусом, просто сметаной или майонезом.
Фудблогер Галина Немеш (halyna_nemesh) на своей странице в Instagram поделилась рецептом универсальной сырной намазки на бутерброды.
Ингредиенты:
- творог
- плавленый сырок
- сыр с голубой плесенью по желанию
- укроп по желанию
- майонез – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. В миску насыпать кисломолочный творог, добавить плавленый сырок (его лучше порезать) и по желанию голубой сыр с плесенью.
2. Выжать до сыра майонез. взбить все погружным блендером до состояния пюре.
3. Измельчить укроп и добавить в готовую намазку. Перемешать.
4. Подавать намазку, намазав на хлеб. Приятного аппетита!
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