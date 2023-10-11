Намазка – самая простая и бюджетная закуска на все случаи жизни. Готовить ее можно из авокадо, сала, сельди, тунца, плавленого сыра, крабовых палочек, сезонных овощей – баклажанов и кабачков. Также намазку вкусно дополнить зеленью, чесноком, соусом, просто сметаной или майонезом.

Фудблогер Галина Немеш (halyna_nemesh) на своей странице в Instagram поделилась рецептом универсальной сырной намазки на бутерброды.

Ингредиенты:

творог

плавленый сырок

сыр с голубой плесенью по желанию

укроп по желанию

майонез – 1-2 ст. л.

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Способ приготовления:

1. В миску насыпать кисломолочный творог, добавить плавленый сырок (его лучше порезать) и по желанию голубой сыр с плесенью.

2. Выжать до сыра майонез. взбить все погружным блендером до состояния пюре.

3. Измельчить укроп и добавить в готовую намазку. Перемешать.

4. Подавать намазку, намазав на хлеб. Приятного аппетита!

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