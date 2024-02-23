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Без дрожжей: быстрые жареные пирожки с фаршем и зеленым луком
Пирожки можно готовить не только на дрожжевом тесте. Для начинки можно использовать любые продукты, начиная от творога, ягод, заканчивая мясом, луком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных пирожков с зеленым луком и фаршем.
Ингредиенты:
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Сахар – щепотка
- Кефир – 1 стакан
- Мука – 200 г
- Сода – щепотка
- Зеленый лук
- Фарш – 300 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Тесто: смешайте яйцо с солью и сахаром, влейте кефир, добавьте муку с содой, перемешайте.
2. Добавьте в тесто порезанный мелко зеленый лук, фарш и снова перемешайте.
3. Выложите ложкой тесто ложкой в сковороду, обжарьте с двух сторон.
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