Пирожки можно готовить не только на дрожжевом тесте. Для начинки можно использовать любые продукты, начиная от творога, ягод, заканчивая мясом, луком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных пирожков с зеленым луком и фаршем.

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Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1/2 ч. л.

Сахар – щепотка

Кефир – 1 стакан

Мука – 200 г

Сода – щепотка

Зеленый лук

Фарш – 300 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Тесто: смешайте яйцо с солью и сахаром, влейте кефир, добавьте муку с содой, перемешайте.

2. Добавьте в тесто порезанный мелко зеленый лук, фарш и снова перемешайте.

3. Выложите ложкой тесто ложкой в сковороду, обжарьте с двух сторон.

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