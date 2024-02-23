Без дрожжей: быстрые жареные пирожки с фаршем и зеленым луком

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без дрожжей: быстрые жареные пирожки с фаршем и зеленым луком

Пирожки можно готовить не только на дрожжевом тесте. Для начинки можно использовать любые продукты, начиная от творога, ягод, заканчивая мясом, луком. 

Вкусные жареные пирожки с мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных жареных пирожков с зеленым луком и фаршем. 

Рецепт пирожков
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Ингредиенты: 

  • Яйцо – 1 шт. 
  • Соль – 1/2 ч. л. 
  • Сахар – щепотка
  • Кефир – 1 стакан
  • Мука – 200 г
  • Сода – щепотка
  • Зеленый лук
  • Фарш – 300 г
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Тесто: смешайте яйцо с солью и сахаром, влейте кефир, добавьте муку с содой, перемешайте. 

Основа для пирожков

2. Добавьте в тесто порезанный мелко зеленый лук, фарш и снова перемешайте. 

Как правильно жарить пирожки

3. Выложите ложкой тесто ложкой в сковороду, обжарьте с двух сторон.

Готовое блюдо

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