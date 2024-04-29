Домашние паски можно готовить практически из любого теста и даже из творога. Для того, чтобы выпечка была ароматной и вкусной, добавьте в основу сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышной, вкусной и простой в приготовени паски из творожного теста.

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Ингредиенты:

Творог – 300 г

Масло сливочное – 150 г

Яйца – 4 шт.

Мука – 300 г

Сахар – 150 г

Сухофрукты (замоченные в роме) – 200 г

Черный шоколад – 50 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Сода – на кончике ножа

Ваниль, щепотка соли и цедра цитрусовых – по желанию

Способ приготовления:

1. Мягкое масло взбейте с сахаром. Стараемся к белому, чтобы было пышное. По одному добавьте яйца и каждый раз взбиваем. В эту смесь добавьте творог и еще раз взбейте.

2. Всыпьте муку с разрыхлителем и содой, перемешайте до однородности. В последнюю очередь добавьте посыпанные мукой цукаты, перемешайте.

3. Выложите тесто в формы чуть больше половины и оставьте, чтобы паски хорошо поднялись.

4. Запекайте при 180 приблизительно 1 час. Проверяем шпажкой.

Сверху они немного потрескаются, но это нормально. Достаем, даем немного остыть и украшаем.

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