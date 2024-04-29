Без дрожжей: пышная паска на творожном тесте с ромовыми цукатами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
6
Без дрожжей: пышная паска на творожном тесте с ромовыми цукатами

Домашние паски можно готовить практически из любого теста и даже из творога. Для того, чтобы выпечка была ароматной и вкусной, добавьте в основу сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко. 

Как правильно приготовить пышную паску

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышной, вкусной и простой в приготовени паски из творожного теста. 

Рецепт пасок
Видео дня

Ингредиенты: 

  • Творог – 300 г
  • Масло сливочное – 150 г
  • Яйца – 4 шт. 
  • Мука – 300 г
  • Сахар – 150 г 
  • Сухофрукты (замоченные в роме) – 200 г
  • Черный шоколад – 50 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л. 
  • Сода – на кончике ножа
  • Ваниль, щепотка соли и цедра цитрусовых – по желанию

Способ приготовления: 

1. Мягкое масло взбейте с сахаром. Стараемся к белому, чтобы было пышное. По одному добавьте яйца и каждый раз взбиваем. В эту смесь добавьте творог и еще раз взбейте.

Масло с яйцами

2. Всыпьте муку с разрыхлителем и содой, перемешайте до однородности. В последнюю очередь добавьте посыпанные мукой цукаты, перемешайте.

Основа для теста

3. Выложите тесто в формы чуть больше половины и оставьте, чтобы паски хорошо поднялись. 

Сухофрукты для паски

4. Запекайте при 180 приблизительно 1 час. Проверяем шпажкой. 

Сколько выпекать паску

Сверху они немного потрескаются, но это нормально. Достаем, даем немного остыть и украшаем.

Готовые паски

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты