Без дрожжей: пышная паска на творожном тесте с ромовыми цукатами
Домашние паски можно готовить практически из любого теста и даже из творога. Для того, чтобы выпечка была ароматной и вкусной, добавьте в основу сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышной, вкусной и простой в приготовени паски из творожного теста.
Ингредиенты:
- Творог – 300 г
- Масло сливочное – 150 г
- Яйца – 4 шт.
- Мука – 300 г
- Сахар – 150 г
- Сухофрукты (замоченные в роме) – 200 г
- Черный шоколад – 50 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Сода – на кончике ножа
- Ваниль, щепотка соли и цедра цитрусовых – по желанию
Способ приготовления:
1. Мягкое масло взбейте с сахаром. Стараемся к белому, чтобы было пышное. По одному добавьте яйца и каждый раз взбиваем. В эту смесь добавьте творог и еще раз взбейте.
2. Всыпьте муку с разрыхлителем и содой, перемешайте до однородности. В последнюю очередь добавьте посыпанные мукой цукаты, перемешайте.
3. Выложите тесто в формы чуть больше половины и оставьте, чтобы паски хорошо поднялись.
4. Запекайте при 180 приблизительно 1 час. Проверяем шпажкой.
Сверху они немного потрескаются, но это нормально. Достаем, даем немного остыть и украшаем.
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