Буженина – это вкуснейшая мясная закуска, которую очень легко приготовить дома. Для того, чтобы мясо было ароматным и сочным, его лучше предварительно замариновать со специями или в маринаде. Как правило, буженину запекают в духовке с фольгой, но легко можно обойтись без нее.

Шеф-повар Вадим Бжезинский (pava_vb) на своей странице в Instagram поделился рецептом буженины без фольги.

Ингредиенты:

свинина (отбивная или корейка) – 1,5 кг

горчица дижонская – 40г

лимон – 1шт

оливковое масло – 30мл

чабрец

специи: томаты, чеснок, базилик

соль, перец

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно сделать на поверхности мяса небольшие надрезы, посыпать солью и перцем со всех сторон. Выложить на разогретую с маслом сковороду и слегка обжарить, но не до готовности.

2. Обжаренное мясо достать щ сковороды и снова посыпать специями со всех сторон.

3. В то же время выложить на сковороду дольки лимона и веточки тимьяна, выложить наверх мясо.

4. Натереть его сверху горчицей и специями. Запекать все в духовке при температуре 175 градусов 50 минут. Приятного аппетита!

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