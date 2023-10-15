Без фольги: как приготовить сочную буженину по-домашнему в духовке
Буженина – это вкуснейшая мясная закуска, которую очень легко приготовить дома. Для того, чтобы мясо было ароматным и сочным, его лучше предварительно замариновать со специями или в маринаде. Как правило, буженину запекают в духовке с фольгой, но легко можно обойтись без нее.
Шеф-повар Вадим Бжезинский (pava_vb) на своей странице в Instagram поделился рецептом буженины без фольги.
Ингредиенты:
- свинина (отбивная или корейка) – 1,5 кг
- горчица дижонская – 40г
- лимон – 1шт
- оливковое масло – 30мл
- чабрец
- специи: томаты, чеснок, базилик
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начала нужно сделать на поверхности мяса небольшие надрезы, посыпать солью и перцем со всех сторон. Выложить на разогретую с маслом сковороду и слегка обжарить, но не до готовности.
2. Обжаренное мясо достать щ сковороды и снова посыпать специями со всех сторон.
3. В то же время выложить на сковороду дольки лимона и веточки тимьяна, выложить наверх мясо.
4. Натереть его сверху горчицей и специями. Запекать все в духовке при температуре 175 градусов 50 минут. Приятного аппетита!
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