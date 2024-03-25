Без химии: безопасная домашняя колбаса из мяса, с салом и специями

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Без химии: безопасная домашняя колбаса из мяса, с салом и специями

Если вы любите мясные блюда, но отбивные и котлеты вам надоели, прекрасной альтернативой станет сочная ветчина, а также домашняя колбаса. К тому же готовится она очень быстро. 

Что приготовить из мяса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной домашней колбасы со специями и чесноком. 

Как правильно приготовить домашнюю колбасу
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Ингредиенты: 

  • Свинина – 1 кг
  • Сало 
  • Соль нитритная – 9 г
  • Соль каменно – 9 г
  • Черный перец – 1/2 ч. л.
  • Гранулированный чеснок – 1/2 ч. л. 
  • Сахар – 1 ч. л. 
  • Вода холодная – 35 мл
  • Коллагеновая оболочка

Способ приготовления: 

1. Порежьте часть мяса и сало кубиком, добавьте специи, сахар, немного воды, перемешайте и выложите в подходящую посуду мариноваться. 

Мясо со специями

2. Вторую часть мяса пропустите через мясорубку, после добавьте фарш к мясу с салом, перемешайте, посыпьте еще черным перцем и солью, перемешайте. 

Приготовление основы для колбасы

3. Начините колбасу, связывая края.

Сколько запекать мясное блюдо

4. Запекайте в духовке до готовности.

Готовое блюдо

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