Без химии: безопасная домашняя колбаса из мяса, с салом и специями
Если вы любите мясные блюда, но отбивные и котлеты вам надоели, прекрасной альтернативой станет сочная ветчина, а также домашняя колбаса. К тому же готовится она очень быстро.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной домашней колбасы со специями и чесноком.
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Ингредиенты:
- Свинина – 1 кг
- Сало
- Соль нитритная – 9 г
- Соль каменно – 9 г
- Черный перец – 1/2 ч. л.
- Гранулированный чеснок – 1/2 ч. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Вода холодная – 35 мл
- Коллагеновая оболочка
Способ приготовления:
1. Порежьте часть мяса и сало кубиком, добавьте специи, сахар, немного воды, перемешайте и выложите в подходящую посуду мариноваться.
2. Вторую часть мяса пропустите через мясорубку, после добавьте фарш к мясу с салом, перемешайте, посыпьте еще черным перцем и солью, перемешайте.
3. Начините колбасу, связывая края.
4. Запекайте в духовке до готовности.
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