Если вы любите мясные блюда, но отбивные и котлеты вам надоели, прекрасной альтернативой станет сочная ветчина, а также домашняя колбаса. К тому же готовится она очень быстро.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной домашней колбасы со специями и чесноком.

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Ингредиенты:

Свинина – 1 кг

Сало

Соль нитритная – 9 г

Соль каменно – 9 г

Черный перец – 1/2 ч. л.

Гранулированный чеснок – 1/2 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Вода холодная – 35 мл

Коллагеновая оболочка

Способ приготовления:

1. Порежьте часть мяса и сало кубиком, добавьте специи, сахар, немного воды, перемешайте и выложите в подходящую посуду мариноваться.

2. Вторую часть мяса пропустите через мясорубку, после добавьте фарш к мясу с салом, перемешайте, посыпьте еще черным перцем и солью, перемешайте.

3. Начините колбасу, связывая края.

4. Запекайте в духовке до готовности.

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