Без хлеба: суши-сэндвич с крабовыми палочками и авокадо для быстрого и полезного перекуса
Если вы хотите вкусное, легкое и быстрое блюдо для перекуса, но не хотите готовить горячие бутерброды, тогда используйте для этого нори, рис. Для начинки можно использовать крабовые палочки, сыр, авокадо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного суши-сэндвича, основа которого – крабовые палочки и нори.
Ингредиенты:
- 2 листа нори
- 250 г крабовых палочек
- 1 ст. л. майонеза
- 0,5-1 ч. л. острого соуса
- авокадо
- 175 г сливочного крем-сыра
- мука, вода
- сухари "Панко"
- 1 стакан риса
- 1,25 стакана воды
Заправка для риса:
- 4 ст. л. рисового уксуса
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли
Способ приготовления:
1. Лист норы разделите на 2 равные части, переверните гладкой стороной вниз. Выложите сверху вареный рис равномерным слоем и хорошо прижмите.
2. Разровняйте, каждую половинку смажьте крем-сыром.
3. Для начинки: крабовые палочки разделите на волокна, добавьте майонез, острый соус и перемешайте.
4. На одну половинку нори, смазанную кремом-сыром, выложите крабовую начинку, далее нарезанный авокадо и накройте второй половинкой.
5. Обваляйте сэндвич сначала в муке, затем в кляре (мука с водой до консистенции жидкой сметаны) и в панировочных сухарях.
6. Обжарьте сэндвич в большом количестве масла или фритюра до золотистого цвета.
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