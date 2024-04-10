Без хлеба: суши-сэндвич с крабовыми палочками и авокадо для быстрого и полезного перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Если вы хотите вкусное, легкое и быстрое блюдо для перекуса, но не хотите готовить горячие бутерброды, тогда используйте для этого нори, рис. Для начинки можно использовать крабовые палочки, сыр, авокадо. 

Горячие сэндвичи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного суши-сэндвича, основа которого – крабовые палочки и нори.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • 2 листа нори
  • 250 г крабовых палочек
  • 1 ст. л. майонеза
  • 0,5-1 ч. л. острого соуса
  • авокадо
  • 175 г сливочного крем-сыра
  • мука, вода
  • сухари "Панко"
  • 1 стакан риса
  • 1,25 стакана воды

Заправка для риса:

  • 4 ст. л. рисового уксуса
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли

Способ приготовления:

1. Лист норы разделите на 2 равные части, переверните гладкой стороной вниз. Выложите сверху вареный рис равномерным слоем и хорошо прижмите.

Основа для блюда

2. Разровняйте, каждую половинку смажьте крем-сыром.

Сыр для сэндвича

3. Для начинки: крабовые палочки разделите на волокна, добавьте майонез, острый соус и перемешайте.

Крабовая начинка

4. На одну половинку нори, смазанную кремом-сыром, выложите крабовую начинку, далее нарезанный авокадо и накройте второй половинкой.

Приготовление блюда

5. Обваляйте сэндвич сначала в муке, затем в кляре (мука с водой до консистенции жидкой сметаны) и в панировочных сухарях.

Панировка для сэндвичей

6. Обжарьте сэндвич в большом количестве масла или фритюра до золотистого цвета.

Готовые сэндвичи

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