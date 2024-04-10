Без хлеба: суши-сэндвич с крабовыми палочками и авокадо для быстрого и полезного перекуса

Если вы хотите вкусное, легкое и быстрое блюдо для перекуса, но не хотите готовить горячие бутерброды, тогда используйте для этого нори, рис. Для начинки можно использовать крабовые палочки, сыр, авокадо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного суши-сэндвича, основа которого – крабовые палочки и нори.

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Ингредиенты:

2 листа нори

250 г крабовых палочек

1 ст. л. майонеза

0,5-1 ч. л. острого соуса

авокадо

175 г сливочного крем-сыра

мука, вода

сухари "Панко"

1 стакан риса

1,25 стакана воды

Заправка для риса:

4 ст. л. рисового уксуса

1 ст. л. сахара

1 ч. л. соли

Способ приготовления:

1. Лист норы разделите на 2 равные части, переверните гладкой стороной вниз. Выложите сверху вареный рис равномерным слоем и хорошо прижмите.

2. Разровняйте, каждую половинку смажьте крем-сыром.

3. Для начинки: крабовые палочки разделите на волокна, добавьте майонез, острый соус и перемешайте.

4. На одну половинку нори, смазанную кремом-сыром, выложите крабовую начинку, далее нарезанный авокадо и накройте второй половинкой.

5. Обваляйте сэндвич сначала в муке, затем в кляре (мука с водой до консистенции жидкой сметаны) и в панировочных сухарях.

6. Обжарьте сэндвич в большом количестве масла или фритюра до золотистого цвета.

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