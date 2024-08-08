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Без крахмала: густой домашний кетчуп из помидоров и перца
Кетчуп является одним из самых популярных соусов к мясу, а также его часто добавляют в закуски при приготовлении консервации. Стоит отметить, что его можно приготовить в домашних условиях из помидоров и перца.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и ароматного, а главное – густого кетчупа из помидоров и сладкого перца.
Ингредиенты:
- Помидоры – 2 кг
- Сладкий перец – 400 г
- Лук – 300 г
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Кориандр – 1/2 ч.л.
- Уксус 9% – 1 ст.л.
- Сухой чеснок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Порежьте помидоры, перец и лук, варите до кипения и после еще 10 минут.
2. Готовые овощи процедите, чтобы не было жидкости. После перебейте блендером до однородности.
3. Готовую смесь процедите через мелкое сито и доведите до кипения. В конце добавьте специи, сахар и уксус.
4. Разлейте горячий соус в банки и законсервируйте.
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