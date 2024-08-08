Без крахмала: густой домашний кетчуп из помидоров и перца

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без крахмала: густой домашний кетчуп из помидоров и перца

Кетчуп является одним из самых популярных соусов к мясу, а также его часто добавляют в закуски при приготовлении консервации. Стоит отметить, что его можно приготовить в домашних условиях из помидоров и перца.

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Густой домашний кетчуп

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и ароматного, а главное – густого кетчупа из помидоров и сладкого перца.

Домашний кетпуп

Ингредиенты:

  • Помидоры – 2 кг
  • Сладкий перец – 400 г
  • Лук – 300 г
  • Сахар – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Кориандр – 1/2 ч.л.
  • Уксус 9% – 1 ст.л.
  • Сухой чеснок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Порежьте помидоры, перец и лук, варите до кипения и после еще 10 минут.

2. Готовые овощи процедите, чтобы не было жидкости. После перебейте блендером до однородности.

Специи для блюда

3. Готовую смесь процедите через мелкое сито и доведите до кипения. В конце добавьте специи, сахар и уксус.

Приготовление кетчупа

4. Разлейте горячий соус в банки и законсервируйте.

Готовый кетчуп

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