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Без майонеза: бюджетная летняя намазка за 10 минут
Намазки – самая простая закуска, которую можно готовить из любых ингредиентов, даже например из двух – яйца и зелень. Если вы хотите более сытный вариант – добавьте тунец, запеченную скумбрию, а вместо майонеза сметану.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из яиц, с сыром, зеленью, сметаной.
Ингредиенты:
- хлеб
- сыр твердый – 150 г
- яйца – 2 шт.
- сметана – 30 г
- соль – по вкусу
- зелень – пучок
Способ приготовления:
1. Яйца отварите, разомните вилкой.
2. Порежьте мелко зелень, добавьте яйца, сметану, соль, перемешайте.
3. Пожарьте хлеб до золотистости.
4. На хлеб выложите сыр, сверху намазку и можно подавать.
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