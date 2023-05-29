Намазки – самая простая закуска, которую можно готовить из любых ингредиентов, даже например из двух – яйца и зелень. Если вы хотите более сытный вариант – добавьте тунец, запеченную скумбрию, а вместо майонеза сметану.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из яиц, с сыром, зеленью, сметаной.

Видео дня

Ингредиенты:

хлеб

сыр твердый – 150 г

яйца – 2 шт.

сметана – 30 г

соль – по вкусу

зелень – пучок

Способ приготовления:

1. Яйца отварите, разомните вилкой.

2. Порежьте мелко зелень, добавьте яйца, сметану, соль, перемешайте.

3. Пожарьте хлеб до золотистости.

4. На хлеб выложите сыр, сверху намазку и можно подавать.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как быстро и вкусно приготовить салат-намазку из бюджетных продуктов.