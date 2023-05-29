Без майонеза: бюджетная летняя намазка за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт намазки

Намазки – самая простая закуска, которую можно готовить из любых ингредиентов, даже например из двух – яйца и зелень. Если вы хотите более сытный вариант – добавьте тунец, запеченную скумбрию, а вместо майонеза сметану. 

Вкусная намазка из бюджетных продуктов

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из яиц, с сыром, зеленью, сметаной. 

Рецепт намазки
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Ингредиенты:

  • хлеб
  • сыр твердый – 150 г
  • яйца – 2 шт. 
  • сметана – 30 г
  • соль – по вкусу 
  • зелень – пучок 

Способ приготовления:

1. Яйца отварите, разомните вилкой. 

Яйца, зелень

2. Порежьте мелко зелень, добавьте яйца, сметану, соль, перемешайте. 

Жареные гренки

3. Пожарьте хлеб до золотистости.

Гренки с сыром

4. На хлеб выложите сыр, сверху намазку и можно подавать. 

Готовые гренки с намазкой

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как быстро и вкусно приготовить салат-намазку из бюджетных продуктов. 

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