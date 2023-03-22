Без майонеза и чеснока: полезная и бюджетная намазка из тунца за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,6 т.
Намазка из рыбы

Намазки – самая простая закуска, которую можно приготовить из любых ингредиентов, например, из рыбы, мяса, морепродуктов, зелени, овощей. Заправить лучше всего йогуртом, домашним майонезом. 

Бюджетная намазка из рыбы

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из тунца, яиц и с йогуртом, которая готовится 5 минут. 

Рецепт намазки
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Ингредиенты: 

  • багет – 1 шт. 
  • тунец (в масле) – 1 б.
  • яйца – 2 шт.
  • соль, перец – по вкусу
  • йогурт или майонез домашний – 1-2 ст. л.
  • листья салата, перепелиные яйца, зеленый лук – по желанию

Способ приготовления:

1. Яйца отварите и остудить и натрите.

Вареные яйца

2. С консервы слейте жидкость и разомните рыбу вилкой, добавьте яйца, специи, майонез и хорошо вымешайте.

Тунец для блюда

3. Багет порежьте.

Вкусная намазка из рыбы

4. На тарелку выложите листья салата, сверху смажьте рыбной намазкой, выложите на тарелку с салатом. Украсить можно половинкой перепелиного яйца и мелко порезанным зеленым луком.

Готовое блюдо

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как приготовить вкусную яичную намазку без майонеза и чеснока. 

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