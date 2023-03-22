Без майонеза и чеснока: полезная и бюджетная намазка из тунца за 5 минут
Намазки – самая простая закуска, которую можно приготовить из любых ингредиентов, например, из рыбы, мяса, морепродуктов, зелени, овощей. Заправить лучше всего йогуртом, домашним майонезом.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из тунца, яиц и с йогуртом, которая готовится 5 минут.
Ингредиенты:
- багет – 1 шт.
- тунец (в масле) – 1 б.
- яйца – 2 шт.
- соль, перец – по вкусу
- йогурт или майонез домашний – 1-2 ст. л.
- листья салата, перепелиные яйца, зеленый лук – по желанию
Способ приготовления:
1. Яйца отварите и остудить и натрите.
2. С консервы слейте жидкость и разомните рыбу вилкой, добавьте яйца, специи, майонез и хорошо вымешайте.
3. Багет порежьте.
4. На тарелку выложите листья салата, сверху смажьте рыбной намазкой, выложите на тарелку с салатом. Украсить можно половинкой перепелиного яйца и мелко порезанным зеленым луком.
Также на OBOZREVATEL сообщалось, как приготовить вкусную яичную намазку без майонеза и чеснока.