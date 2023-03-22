Намазки – самая простая закуска, которую можно приготовить из любых ингредиентов, например, из рыбы, мяса, морепродуктов, зелени, овощей. Заправить лучше всего йогуртом, домашним майонезом.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из тунца, яиц и с йогуртом, которая готовится 5 минут.

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Ингредиенты:

багет – 1 шт.

тунец (в масле) – 1 б.

яйца – 2 шт.

соль, перец – по вкусу

йогурт или майонез домашний – 1-2 ст. л.

листья салата, перепелиные яйца, зеленый лук – по желанию

Способ приготовления:

1. Яйца отварите и остудить и натрите.

2. С консервы слейте жидкость и разомните рыбу вилкой, добавьте яйца, специи, майонез и хорошо вымешайте.

3. Багет порежьте.

4. На тарелку выложите листья салата, сверху смажьте рыбной намазкой, выложите на тарелку с салатом. Украсить можно половинкой перепелиного яйца и мелко порезанным зеленым луком.

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