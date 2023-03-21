Без майонеза и плавленого сыра: вкусная и полезная намазка из авокадо за 5 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Без майонеза и плавленого сыра: вкусная и полезная намазка из авокадо за 5 минут

Авокадо – это полезное основание для приготовления салатов, закусок, соусов и, конечно, намазок на бутерброды. Продукт хорошо сочетается с тунцом, плавленым сыром, помидорами, красной рыбой и яйцами.

Фудблогер Ульяна с ником uliana.blog_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом сладкой намазки на бутерброды с авокадо и бананом.

Рецепт намазки из авокадо

Ингредиенты:

  • авокадо
  • банан
  • корица
  • миндальные хлопья

Способ приготовления:

1. Авокадо почистить и размять вилкой.

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Намазка на бутерброды

2. Порезать кружочками банан, добавить к авокадо вместе с корицей. Размять все до однородности.

Рецепт намазки с авокадо и бананом

3. Полученной намазкой смазать хлеб или гренки, посыпать сверху миндальными хлопьями.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить намазку из сельди и яблок за 10 минут.

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