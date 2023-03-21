Авокадо – это полезное основание для приготовления салатов, закусок, соусов и, конечно, намазок на бутерброды. Продукт хорошо сочетается с тунцом, плавленым сыром, помидорами, красной рыбой и яйцами.

Фудблогер Ульяна с ником uliana.blog_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом сладкой намазки на бутерброды с авокадо и бананом.

Ингредиенты:

авокадо

банан

корица

миндальные хлопья

Способ приготовления:

1. Авокадо почистить и размять вилкой.

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2. Порезать кружочками банан, добавить к авокадо вместе с корицей. Размять все до однородности.

3. Полученной намазкой смазать хлеб или гренки, посыпать сверху миндальными хлопьями.

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