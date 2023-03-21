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Без майонеза и плавленого сыра: вкусная и полезная намазка из авокадо за 5 минут
Авокадо – это полезное основание для приготовления салатов, закусок, соусов и, конечно, намазок на бутерброды. Продукт хорошо сочетается с тунцом, плавленым сыром, помидорами, красной рыбой и яйцами.
Фудблогер Ульяна с ником uliana.blog_ на своей странице в Instagram поделилась рецептом сладкой намазки на бутерброды с авокадо и бананом.
Ингредиенты:
- авокадо
- банан
- корица
- миндальные хлопья
Способ приготовления:
1. Авокадо почистить и размять вилкой.
2. Порезать кружочками банан, добавить к авокадо вместе с корицей. Размять все до однородности.
3. Полученной намазкой смазать хлеб или гренки, посыпать сверху миндальными хлопьями.
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