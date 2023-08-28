Домашние намазки можно готовить из любых ингредиентов. Самые простые и бюджетные – плавленный сыр, твердый сыр, зелень, крем-сыр, вареные яйца.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из тунца, с крем-сыром, которая готовится без майонеза.

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Ингредиенты:

тунец в масле

крем-сыр

соль, перец – по вкусу

зеленый лук – по желанию

Способ приготовления:

1. Смешайте тунец с крем-сыром, посолите, поперчите и добавьте зеленый измельченный лук, перемешайте.

2. Обжарьте хлеб на сухой сковороде с двух сторон. Выложите намазку и подавайте.

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