Без майонеза: легкая намазка из двух ингредиентов за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт намазки

Домашние намазки можно готовить из любых ингредиентов. Самые простые и бюджетные – плавленный сыр, твердый сыр, зелень, крем-сыр, вареные яйца. 

Вкусная домашняя намазка

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из тунца, с крем-сыром, которая готовится без майонеза. 

Рецепт намазки
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Ингредиенты:

  • тунец в масле 
  • крем-сыр 
  • соль, перец – по вкусу 
  • зеленый лук – по желанию 

Способ приготовления:

1. Смешайте тунец с крем-сыром, посолите, поперчите и добавьте зеленый измельченный лук, перемешайте.

Приготовление намазки

2. Обжарьте хлеб на сухой сковороде с двух сторон. Выложите намазку и подавайте. 

Готовая намазка

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