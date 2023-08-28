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Без майонеза: легкая намазка из двух ингредиентов за 5 минут
Домашние намазки можно готовить из любых ингредиентов. Самые простые и бюджетные – плавленный сыр, твердый сыр, зелень, крем-сыр, вареные яйца.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из тунца, с крем-сыром, которая готовится без майонеза.
Ингредиенты:
- тунец в масле
- крем-сыр
- соль, перец – по вкусу
- зеленый лук – по желанию
Способ приготовления:
1. Смешайте тунец с крем-сыром, посолите, поперчите и добавьте зеленый измельченный лук, перемешайте.
2. Обжарьте хлеб на сухой сковороде с двух сторон. Выложите намазку и подавайте.
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