Весна и лето – идеальный сезон для приготовления легких, полезных и вкусных овощных салатов. А заправлять их лучше всего маслом, сметаной или йогуртом.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного и простого в приготовлении овощного салата с оригинальной заправкой.

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Ингредиенты:

Помидоры – 3 шт.

Огурец – 1 шт.

Красный лук – 1/2 шт.

Зеленый лук, базилик, кинза или петрушка

Острый перец – 1/2 шт.

Заправка:

Грецкие орехи – 3 ст. л.

Помидоры черри – 4 шт (или один крупный помидор)

Чеснок – 1 зуб.

Кориандр 1/3 ч.л

Соль – по вкусу

Сок лимона – 1 ст. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте овощи крупными кусочками, кинзу или петрушку выбираем в зависимости от своего вкуса.

2. Для заправки: добавьте ингредиенты в чашу блендера и измельчите до однородной массы.

3. Соединяем заправку с овощами и хорошо перемешайте.

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