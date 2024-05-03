Без майонеза: легкий грузинский салат из свежих овощей с оригинальным соусом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Весна и лето – идеальный сезон для приготовления легких, полезных и вкусных овощных салатов. А заправлять их лучше всего маслом, сметаной или йогуртом. 

Из чего приготовить полезный салат

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного и простого в приготовлении овощного салата с оригинальной заправкой. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • Помидоры – 3 шт. 
  • Огурец – 1 шт. 
  • Красный лук – 1/2 шт. 
  • Зеленый лук, базилик, кинза или петрушка
  • Острый перец – 1/2 шт. 

Заправка:

  • Грецкие орехи – 3 ст. л. 
  • Помидоры черри – 4 шт (или один крупный помидор)
  • Чеснок – 1 зуб. 
  • Кориандр 1/3 ч.л
  • Соль – по вкусу
  • Сок лимона – 1 ст. л. 
  • Оливковое масло – 1 ст. л. 

Способ приготовления: 

1. Нарежьте овощи крупными кусочками, кинзу или петрушку выбираем в зависимости от своего вкуса.

Свежие овощи и зелень

2. Для заправки: добавьте ингредиенты в чашу блендера и измельчите до однородной массы.

Соус для салата

3. Соединяем заправку с овощами и хорошо перемешайте.

Готовый салат

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