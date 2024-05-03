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Без майонеза: легкий грузинский салат из свежих овощей с оригинальным соусом
Весна и лето – идеальный сезон для приготовления легких, полезных и вкусных овощных салатов. А заправлять их лучше всего маслом, сметаной или йогуртом.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного и простого в приготовлении овощного салата с оригинальной заправкой.
Ингредиенты:
- Помидоры – 3 шт.
- Огурец – 1 шт.
- Красный лук – 1/2 шт.
- Зеленый лук, базилик, кинза или петрушка
- Острый перец – 1/2 шт.
Заправка:
- Грецкие орехи – 3 ст. л.
- Помидоры черри – 4 шт (или один крупный помидор)
- Чеснок – 1 зуб.
- Кориандр 1/3 ч.л
- Соль – по вкусу
- Сок лимона – 1 ст. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. Нарежьте овощи крупными кусочками, кинзу или петрушку выбираем в зависимости от своего вкуса.
2. Для заправки: добавьте ингредиенты в чашу блендера и измельчите до однородной массы.
3. Соединяем заправку с овощами и хорошо перемешайте.
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