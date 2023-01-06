Без майонеза: легкий и вкусный салат из пекинской капусты по-новому для рождественского стола
Пекинская капуста – очень бюджетный, но полезный, вкусный и универсальный овощ для приготовления салатов, голубцов, а также из нее получится легкий суп. Пекинская капуста очень хорошо сочетается с сыром, овощами, зеленью, яйцами, йогуртом, кукурузой, мясом, рыбой, грибами.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом простого салата из пекинской капусты, с филе, яйцами и вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- Филе – 1 шт.
- Кукуруза – 300 г
- Огурец – 1 шт.
- Пекинская капуста – 300 г
- Яйца – 4 шт.
- Йогурт греческий – 3 ст. л.
- Горчица дижонская – 1 ч. л.
- Горчица – 0,5 ч. л.
- Перец, соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе отварите, после порежьте крупными кусками.
2. Огурцы порежьте также большим кубиком.
3. Капусту порежьте мелко.
4. Яйца отварите и порежьте кубиком.
5. Соус: смешайте йогурт с двумя видами горчицы, перцем, солью, перемешайте.
6. Соберите салат: переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, заправьте соусом, перемешайте и можно есть вкусное блюдо.
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