Пекинская капуста – очень бюджетный, но полезный, вкусный и универсальный овощ для приготовления салатов, голубцов, а также из нее получится легкий суп. Пекинская капуста очень хорошо сочетается с сыром, овощами, зеленью, яйцами, йогуртом, кукурузой, мясом, рыбой, грибами.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом простого салата из пекинской капусты, с филе, яйцами и вкусной заправкой.

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Ингредиенты:

Филе – 1 шт.

Кукуруза – 300 г

Огурец – 1 шт.

Пекинская капуста – 300 г

Яйца – 4 шт.

Йогурт греческий – 3 ст. л.

Горчица дижонская – 1 ч. л.

Горчица – 0,5 ч. л.

Перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе отварите, после порежьте крупными кусками.

2. Огурцы порежьте также большим кубиком.

3. Капусту порежьте мелко.

4. Яйца отварите и порежьте кубиком.

5. Соус: смешайте йогурт с двумя видами горчицы, перцем, солью, перемешайте.

6. Соберите салат: переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, заправьте соусом, перемешайте и можно есть вкусное блюдо.

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