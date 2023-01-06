Без майонеза: легкий и вкусный салат из пекинской капусты по-новому для рождественского стола

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,2 т.
Как приготовить вкусный салат из пекинской капусты

Пекинская капуста – очень бюджетный, но полезный, вкусный и универсальный овощ для приготовления салатов, голубцов, а также из нее получится легкий суп. Пекинская капуста очень хорошо сочетается с сыром, овощами, зеленью, яйцами, йогуртом, кукурузой, мясом, рыбой, грибами.

Салат из пекинской капусты без майонеза

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом простого салата из пекинской капусты, с филе, яйцами и вкусной заправкой.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • Филе – 1 шт.
  • Кукуруза – 300 г
  • Огурец – 1 шт.
  • Пекинская капуста – 300 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Йогурт греческий – 3 ст. л.
  • Горчица дижонская – 1 ч. л.
  • Горчица – 0,5 ч. л.
  • Перец, соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе отварите, после порежьте крупными кусками.

Ингредиенты для салата

2. Огурцы порежьте также большим кубиком.

Свежие огурцы

3. Капусту порежьте мелко.

4. Яйца отварите и порежьте кубиком.

Приготовление салата

5. Соус: смешайте йогурт с двумя видами горчицы, перцем, солью, перемешайте.

Соус для салата

6. Соберите салат: переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, заправьте соусом, перемешайте и можно есть вкусное блюдо.

Готовый салат

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