Пекинская капуста может быть основой для приготовления ленивых голубцов, а также салатов и закусок. К тому же она отлично сочетается со всеми овощами, мясом, морепродуктами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты, с филе и без майонеза.

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Ингредиенты:

пекинская капуста – 1/2 шт. (средняя капуста) – 300 г

консервированный ананас – 1 банка

куриное жареное филе – 300 г

Для заправки:

соль – 1 ч. л. (без горки)

горчица – 1 ч. л.

йогурт густой (лучше %8) – 4 ст. л. (с горкой)

Для маринада для куриного филе:

копченая паприка – 1 ч. л.

карри – 1 ч. л.

соль – 1/2 ч. л.

соевый соус – 2-3 ст. л.

масло для жарки

Способ приготовления:

1️. Капусту нарежьте произвольно, переложите в глубокую миску удобную для смешивания.

2️. Куриное филе промойте, протрите, добавьте специи и обжарьте на раскаленной сковороде добавив масло до готовности, жарьте при закрытой крышке на небольшом огне, постоянно переворачивая. Затем переложите на тарелку и охладите до комнатной температуры и после нарежьте и переложите в миску к капусте.

3️. Ананасы консервированные нарежьте кусочками, переложите в миску к другим ингредиентам.

4️. Для заправки: к густому йогурту добавьте горчицу средней остроты, соль и все хорошо перемешайте.

5. Добавьте к нарезанным ингредиентам в миску и перемешайте.

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