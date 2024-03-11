Без майонеза: легкий салат из пекинской капусты на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Пекинская капуста может быть основой для приготовления ленивых голубцов, а также салатов и закусок. К тому же она отлично сочетается со всеми овощами, мясом, морепродуктами. 

Что приготовить из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты, с филе и без майонеза. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 1/2 шт. (средняя капуста) – 300 г
  • консервированный ананас – 1 банка
  • куриное жареное филе – 300 г

Для заправки:

  • соль – 1 ч. л. (без горки)
  • горчица – 1 ч. л.
  • йогурт густой (лучше %8) – 4 ст. л. (с горкой)

Для маринада для куриного филе:

  • копченая паприка – 1 ч. л.
  • карри – 1 ч. л.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • соевый соус – 2-3 ст. л.
  • масло для жарки

Способ приготовления: 

1️. Капусту нарежьте произвольно, переложите в глубокую миску удобную для смешивания.

Как оригинально приготовить вкусный салат из пекинской капусты

2️. Куриное филе промойте, протрите, добавьте специи и обжарьте на раскаленной сковороде добавив масло до готовности, жарьте при закрытой крышке на небольшом огне, постоянно переворачивая. Затем переложите на тарелку и охладите до комнатной температуры и после нарежьте и переложите в миску к капусте.

Филе и ананасы для блюда

3️. Ананасы консервированные нарежьте кусочками, переложите в миску к другим ингредиентам. 

Приготовление вкусного салата

4️. Для заправки: к густому йогурту добавьте горчицу средней остроты, соль и все хорошо перемешайте.

Соус для салата

5. Добавьте к нарезанным ингредиентам в миску и перемешайте.

Готовый салат

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