Без майонеза: легкий салат из пекинской капусты на каждый день
Пекинская капуста может быть основой для приготовления ленивых голубцов, а также салатов и закусок. К тому же она отлично сочетается со всеми овощами, мясом, морепродуктами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты, с филе и без майонеза.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 1/2 шт. (средняя капуста) – 300 г
- консервированный ананас – 1 банка
- куриное жареное филе – 300 г
Для заправки:
- соль – 1 ч. л. (без горки)
- горчица – 1 ч. л.
- йогурт густой (лучше %8) – 4 ст. л. (с горкой)
Для маринада для куриного филе:
- копченая паприка – 1 ч. л.
- карри – 1 ч. л.
- соль – 1/2 ч. л.
- соевый соус – 2-3 ст. л.
- масло для жарки
Способ приготовления:
1️. Капусту нарежьте произвольно, переложите в глубокую миску удобную для смешивания.
2️. Куриное филе промойте, протрите, добавьте специи и обжарьте на раскаленной сковороде добавив масло до готовности, жарьте при закрытой крышке на небольшом огне, постоянно переворачивая. Затем переложите на тарелку и охладите до комнатной температуры и после нарежьте и переложите в миску к капусте.
3️. Ананасы консервированные нарежьте кусочками, переложите в миску к другим ингредиентам.
4️. Для заправки: к густому йогурту добавьте горчицу средней остроты, соль и все хорошо перемешайте.
5. Добавьте к нарезанным ингредиентам в миску и перемешайте.
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