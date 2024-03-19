Без майонеза: легкий салат из пекинской капусты с горошком и огурцами на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
369
Рецепт салата

Из пекинской капусты можно приготовить очень вкусные и легкие салаты, а также из нее получаются очень мягкие и нежные голубцы. К тому же этот овощ отлично сочетается со всеми овощами, морепродуктами, зеленью, оливками и сыром. 

Что приготовить из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты с горошком, свежими огурцами и соусом из авокадо. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты: 

Соус:

  • 0,5-1 шт. зуб. чеснока
  • 1 спелый авокадо
  • соль, перец, лимонный сок, оливковое масло
  • сок из консервированного горошка

Для салата:

  • пекинская капуста
  • консервированный горошек
  • свежий огурец

Способ приготовления: 

1. Соус: все ингредиенты просто перебейте погружным блендером до однородности. 

Соус для салата

2. Порежьте мелко капусту, добавьте горошек, порезанные огурцы и добавьте соус, перемешайте.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты