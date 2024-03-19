Из пекинской капусты можно приготовить очень вкусные и легкие салаты, а также из нее получаются очень мягкие и нежные голубцы. К тому же этот овощ отлично сочетается со всеми овощами, морепродуктами, зеленью, оливками и сыром.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты с горошком, свежими огурцами и соусом из авокадо.

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Ингредиенты:

Соус:

0,5-1 шт. зуб. чеснока

1 спелый авокадо

соль, перец, лимонный сок, оливковое масло

сок из консервированного горошка

Для салата:

пекинская капуста

консервированный горошек

свежий огурец

Способ приготовления:

1. Соус: все ингредиенты просто перебейте погружным блендером до однородности.

2. Порежьте мелко капусту, добавьте горошек, порезанные огурцы и добавьте соус, перемешайте.

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