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Без майонеза: легкий салат из пекинской капусты с горошком и огурцами на каждый день
Из пекинской капусты можно приготовить очень вкусные и легкие салаты, а также из нее получаются очень мягкие и нежные голубцы. К тому же этот овощ отлично сочетается со всеми овощами, морепродуктами, зеленью, оливками и сыром.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты с горошком, свежими огурцами и соусом из авокадо.
Ингредиенты:
Соус:
- 0,5-1 шт. зуб. чеснока
- 1 спелый авокадо
- соль, перец, лимонный сок, оливковое масло
- сок из консервированного горошка
Для салата:
- пекинская капуста
- консервированный горошек
- свежий огурец
Способ приготовления:
1. Соус: все ингредиенты просто перебейте погружным блендером до однородности.
2. Порежьте мелко капусту, добавьте горошек, порезанные огурцы и добавьте соус, перемешайте.
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