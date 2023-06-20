Салат из пекинской капусты является очень легким и вкусным блюдом. Стоит отметить, что капуста очень хорошо сочетается со всеми овощами, рыбой, мясом, а также бобовыми. Для того, чтобы блюдо было легким, не добавляйте майонез, замените его сметаной.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из пекинской капусты с тунцом, горошком и необычным соусом.

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Ингредиенты:

пекинская капуста

тунец

консервированный горошек

яйца отварные

зеленый лучок

перец, соль – по вкусу

Для соуса:

сметана+горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Нарезаем пекинскую капусту и перекладываем в миску.

2. Яйца также нарежьте кубиком. Лук мелко нарежьте.

4. Переложите все ингредиенты в миску, посолите, поперчите и заправьте соусом из сметаны и горчицы.

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