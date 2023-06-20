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Без майонеза: легкий салат из пекинской капусты с пикантным соусом за 10 минут
Салат из пекинской капусты является очень легким и вкусным блюдом. Стоит отметить, что капуста очень хорошо сочетается со всеми овощами, рыбой, мясом, а также бобовыми. Для того, чтобы блюдо было легким, не добавляйте майонез, замените его сметаной.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из пекинской капусты с тунцом, горошком и необычным соусом.
Ингредиенты:
- пекинская капуста
- тунец
- консервированный горошек
- яйца отварные
- зеленый лучок
- перец, соль – по вкусу
Для соуса:
- сметана+горчица в зернах
Способ приготовления:
1. Нарезаем пекинскую капусту и перекладываем в миску.
2. Яйца также нарежьте кубиком. Лук мелко нарежьте.
4. Переложите все ингредиенты в миску, посолите, поперчите и заправьте соусом из сметаны и горчицы.
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