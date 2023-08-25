Без майонеза: легкий салат из свеклы с сельдью

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
552
Рецепт салата

Свекла и сельдь – два продукта, которые идеально сочетаются. Из них получатся не только вкусные закуски, но и салаты, которые лучше заправлять не майонезом, а маслом. 

Салат со свеклой без майонеза

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из свеклы, филе сельди и консервированного гороха. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • филе сельди – 250 г
  • консервированный горох – 1 б
  • отварная свекла – 2 шт. 
  • зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)
  • соль – по вкусу
  • масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Отварите или запеките свеклу, почистите и нарежьте брусками. 

Свекла для салата

2. Филе порежьте большими кусками. 

Приготовление салата

3. В миске смешайте нарезанную свеклу, сельдь, консервированный горох, заправьте маслом, перемешайте и подавайте.  

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты