Свекла и сельдь – два продукта, которые идеально сочетаются. Из них получатся не только вкусные закуски, но и салаты, которые лучше заправлять не майонезом, а маслом.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из свеклы, филе сельди и консервированного гороха.

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Ингредиенты:

филе сельди – 250 г

консервированный горох – 1 б

отварная свекла – 2 шт.

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)

соль – по вкусу

масло – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Отварите или запеките свеклу, почистите и нарежьте брусками.

2. Филе порежьте большими кусками.

3. В миске смешайте нарезанную свеклу, сельдь, консервированный горох, заправьте маслом, перемешайте и подавайте.

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