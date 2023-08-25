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Без майонеза: легкий салат из свеклы с сельдью
Свекла и сельдь – два продукта, которые идеально сочетаются. Из них получатся не только вкусные закуски, но и салаты, которые лучше заправлять не майонезом, а маслом.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого салата из свеклы, филе сельди и консервированного гороха.
Ингредиенты:
- филе сельди – 250 г
- консервированный горох – 1 б
- отварная свекла – 2 шт.
- зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)
- соль – по вкусу
- масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Отварите или запеките свеклу, почистите и нарежьте брусками.
2. Филе порежьте большими кусками.
3. В миске смешайте нарезанную свеклу, сельдь, консервированный горох, заправьте маслом, перемешайте и подавайте.
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