Весна – сезон молодой белокачанной капусты, которая может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также борща и голубцов. Лучше всего салаты заправлять не майонезом, а маслом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свежей капусты с яблоком и сладким перцем.

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Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 200 г

Яблоки – 200 г

Морковь – 100 г

Сладкий перец – 50 г

Растительное масло – 20 г

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Белоголовую капусту и сладкий перец нашинкуйте, добавьте мелко нарезанную морковь.

2. Яблоки очистите от кожуры и порежьте соломкой, все смешайте и заправьте растительным маслом.

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