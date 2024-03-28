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Без майонеза: легкий салат из свежей капусты с яблоком для ужина
Весна – сезон молодой белокачанной капусты, которая может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также борща и голубцов. Лучше всего салаты заправлять не майонезом, а маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свежей капусты с яблоком и сладким перцем.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 200 г
- Яблоки – 200 г
- Морковь – 100 г
- Сладкий перец – 50 г
- Растительное масло – 20 г
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Белоголовую капусту и сладкий перец нашинкуйте, добавьте мелко нарезанную морковь.
2. Яблоки очистите от кожуры и порежьте соломкой, все смешайте и заправьте растительным маслом.
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