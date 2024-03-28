Без майонеза: легкий салат из свежей капусты с яблоком для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без майонеза: легкий салат из свежей капусты с яблоком для ужина

Весна – сезон молодой белокачанной капусты, которая может быть основой для приготовления вкусных салатов, а также борща и голубцов. Лучше всего салаты заправлять не майонезом, а маслом.

Что приготовить из молодой капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого салата из свежей капусты с яблоком и сладким перцем.

Вкусный домашний салат из капусты
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Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 200 г
  • Яблоки – 200 г
  • Морковь – 100 г
  • Сладкий перец – 50 г
  • Растительное масло – 20 г
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Белоголовую капусту и сладкий перец нашинкуйте, добавьте мелко нарезанную морковь.

Как вкусно приготовить капусту

2. Яблоки очистите от кожуры и порежьте соломкой, все смешайте и заправьте растительным маслом.

Вкусный салат из молодой капусты

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