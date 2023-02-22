Без майонеза: легкий салат з пекинской капусты на каждый день
Пекинская капуста – идеальный продукт для приготовления легких салатов, а также из нее можно готовить голубцы, закуски и супы. Стоит отметить, что овощ очень хорошо сочетается практически со всеми овощами, зеленью, мясом, морепродуктами, рыбой и сырами.
Кулинар Ирина поделись в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из пекинской капусты, с помидорами, тунцом, яйцами и заправкой из йогурта.
Ингредиенты:
- пекинская капуста – 2-3 ст. л.
- огурец – 1 шт.
- помидоры черри – 4-5 шт.
- кукуруза – 2-3 ст. л.
- лук – 1/2 шт.
- яйца вареные – 2 шт.
- тунец – 1 банка
Заправка:
- йогурт – 3 ст. л.
- сок лимона – 1 ч. л.
- оливковое масло – 1-2 ст. л.
- горчица в зернах – 2 ч. л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Крупно нарежьте пекинскую капусту, огурец, помидоры, вареные яйца.
2. Добавьте нарезанный красный лук, кукурузу и консервированный тунец.
3. Для заправки: смешайте йогурт, зерновую горчицу, сок лимона, оливковое масло, соль и перец.
4. Заправьте салат и перемешайте.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: