Пекинская капуста – идеальный продукт для приготовления легких салатов, а также из нее можно готовить голубцы, закуски и супы. Стоит отметить, что овощ очень хорошо сочетается практически со всеми овощами, зеленью, мясом, морепродуктами, рыбой и сырами.

Кулинар Ирина поделись в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из пекинской капусты, с помидорами, тунцом, яйцами и заправкой из йогурта.

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Ингредиенты:

пекинская капуста – 2-3 ст. л.

огурец – 1 шт.

помидоры черри – 4-5 шт.

кукуруза – 2-3 ст. л.

лук – 1/2 шт.

яйца вареные – 2 шт.

тунец – 1 банка

Заправка:

йогурт – 3 ст. л.

сок лимона – 1 ч. л.

оливковое масло – 1-2 ст. л.

горчица в зернах – 2 ч. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крупно нарежьте пекинскую капусту, огурец, помидоры, вареные яйца.

2. Добавьте нарезанный красный лук, кукурузу и консервированный тунец.

3. Для заправки: смешайте йогурт, зерновую горчицу, сок лимона, оливковое масло, соль и перец.

4. Заправьте салат и перемешайте.

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