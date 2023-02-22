Без майонеза: легкий салат з пекинской капусты на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Рецепт салата

Пекинская капуста – идеальный продукт для приготовления легких салатов, а также из нее можно готовить голубцы, закуски и супы. Стоит отметить, что овощ очень хорошо сочетается практически со всеми овощами, зеленью, мясом, морепродуктами, рыбой и сырами. 

Салат из пекинской капустой

Кулинар Ирина поделись в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из пекинской капусты, с помидорами, тунцом, яйцами и заправкой из йогурта.

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 2-3 ст. л.
  • огурец – 1 шт.    
  • помидоры черри – 4-5 шт.
  • кукуруза – 2-3 ст. л.
  • лук – 1/2 шт.
  • яйца вареные – 2 шт.
  • тунец – 1 банка

Заправка:

  • йогурт – 3 ст. л.
  • сок лимона – 1 ч. л.
  • оливковое масло – 1-2 ст. л.
  • горчица в зернах – 2 ч. л.
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Крупно нарежьте пекинскую капусту, огурец, помидоры, вареные яйца.

Капуста для салата

2. Добавьте нарезанный красный лук, кукурузу и консервированный тунец.

Вкусный салат для обеда

3. Для заправки: смешайте йогурт, зерновую горчицу, сок лимона, оливковое масло, соль и перец.

Приготовление заправки

4. Заправьте салат и перемешайте.

Готовый салат

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