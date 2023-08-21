Без майонеза: пикантной и вкусный салат из хрустящими баклажанами
Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусного теплого салата, а также рагу, пикантной икры. Еще их можно фаршировать, мариновать, консервировать.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом теплого салата из баклажанов с помидорами, огурцами и зеленью.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- помидоры – 2 шт.
- огурцы – 2 шт.
- петрушка – пучок
- крахмал – 2 ст. л.
- соль – щепотка
- масло
Соус:
- растительное масло – 2 ст. л.
- чеснок – 1 зуб.
- кетчуп барбекю – 1 ст. л.
- териаки – 1 ст. л.
- мед – 1 ч. л.
- горчица в зернах – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Баклажаны помойте, очистите от кожуры. Порежьте кубиком, переложите в миску, залейте водой с солью, оставьте, чтобы ушла горечь.
2. После обсушите баклажаны, добавьте крахмал, перемешайте, обжарьте в большом количестве масла до готовности.
3. Порежьте огурцы и помидоры кубиком.
4. Смешайте все для соуса, зелень мелко порежьте.
5. Переложите все ингредиенты в миску, полейте соусом, присыпьте зеленью можно есть!
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