Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусного теплого салата, а также рагу, пикантной икры. Еще их можно фаршировать, мариновать, консервировать.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом теплого салата из баклажанов с помидорами, огурцами и зеленью.

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Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

помидоры – 2 шт.

огурцы – 2 шт.

петрушка – пучок

крахмал – 2 ст. л.

соль – щепотка

масло

Соус:

растительное масло – 2 ст. л.

чеснок – 1 зуб.

кетчуп барбекю – 1 ст. л.

териаки – 1 ст. л.

мед – 1 ч. л.

горчица в зернах – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, очистите от кожуры. Порежьте кубиком, переложите в миску, залейте водой с солью, оставьте, чтобы ушла горечь.

2. После обсушите баклажаны, добавьте крахмал, перемешайте, обжарьте в большом количестве масла до готовности.

3. Порежьте огурцы и помидоры кубиком.

4. Смешайте все для соуса, зелень мелко порежьте.

5. Переложите все ингредиенты в миску, полейте соусом, присыпьте зеленью можно есть!

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