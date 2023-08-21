Без майонеза: пикантной и вкусный салат из хрустящими баклажанами

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт салата

Баклажаны – идеальные овощи для приготовления вкусного теплого салата, а также рагу, пикантной икры. Еще их можно фаршировать, мариновать, консервировать. 

Что приготовить из баклажанов

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом теплого салата из баклажанов с помидорами, огурцами и зеленью. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт. 
  • помидоры – 2 шт. 
  • огурцы – 2 шт. 
  • петрушка – пучок 
  • крахмал – 2 ст. л.
  • соль – щепотка 
  • масло 

Соус: 

  • растительное масло – 2 ст. л. 
  • чеснок – 1 зуб. 
  • кетчуп барбекю – 1 ст. л.
  • териаки – 1 ст. л.
  • мед – 1 ч. л.
  • горчица в зернах – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Баклажаны помойте, очистите от кожуры. Порежьте кубиком, переложите в миску, залейте водой с солью, оставьте, чтобы ушла горечь. 

Баклажаны для блюда

2. После обсушите баклажаны, добавьте крахмал, перемешайте, обжарьте в большом количестве масла до готовности. 

Жареные баклажаны

3. Порежьте огурцы и помидоры кубиком. 

Свежие овощи

4. Смешайте все для соуса, зелень мелко порежьте. 

Соус для салата

5. Переложите все ингредиенты в миску, полейте соусом, присыпьте зеленью можно есть! 

Готовый салат

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