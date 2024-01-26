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Без майонеза: полезная намазка из четырех ингредиентов за 5 минут
Намазки можно готовить из практически любых продуктов. Самым популярным будет крем-сыр, плавленный сыр, зелень, авокадо.
Фудблогер Christine Paytas поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из вареных яиц, с авокадо и творогом.
Ингредиенты:
- 2 вареных яйца вкрутую
- 1/2 авокадо
- 1/3 чашки творога
- 1-2 стебля зеленый лук
- свежий лимонный сок
- мед
- соль и перец, хлопья чили – по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца и авокадо порежьте.
2. Добавьте творог, зеленый лук, сок лимона, мед, специи и перемешайте.
3. Намажьте намазку на хлеб.
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