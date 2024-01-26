Без майонеза: полезная намазка из четырех ингредиентов за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Рецепт намазки

Намазки можно готовить из практически любых продуктов. Самым популярным будет крем-сыр, плавленный сыр, зелень, авокадо. 

Вкусная и полезная намазка

Фудблогер Christine Paytas поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из вареных яиц, с авокадо и творогом. 

Рецепт намазки
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Ингредиенты: 

  • 2 вареных яйца вкрутую
  • 1/2 авокадо
  • 1/3 чашки творога
  • 1-2 стебля зеленый лук
  • свежий лимонный сок
  • мед
  • соль и перец, хлопья чили – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Яйца и авокадо порежьте.

Авокадо с яйцами

2. Добавьте творог, зеленый лук, сок лимона, мед, специи и перемешайте.

Основа для намазки

3. Намажьте намазку на хлеб.

Готовая намазка

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