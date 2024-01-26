Намазки можно готовить из практически любых продуктов. Самым популярным будет крем-сыр, плавленный сыр, зелень, авокадо.

Фудблогер Christine Paytas поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из вареных яиц, с авокадо и творогом.

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Ингредиенты:

2 вареных яйца вкрутую

1/2 авокадо

1/3 чашки творога

1-2 стебля зеленый лук

свежий лимонный сок

мед

соль и перец, хлопья чили – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца и авокадо порежьте.

2. Добавьте творог, зеленый лук, сок лимона, мед, специи и перемешайте.

3. Намажьте намазку на хлеб.

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