Без майонеза: полезный салат из пекинской капусты, с горошком и зеленью

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,0 т.
Рецепт салата

Из пекинской капусты можно готовить салаты, закуски, а также супы. Лучше всего легкие салаты заправлять не майонезом, а заменить его йогуртом или сметаной. 

Вкусный салат из пекинской капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из пекинской капусты с горошком. 

Рецепт салата
Видео дня

Ингредиенты:

  • пекинская капуста – 1/2 шт. (средняя капуста)
  • горошек консервированный - 1 банка
  • зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – пучок

Для заправки:

  • соль – 1/3 ч. л.
  • горчица – 1/2 ч. л.
  • сметана – 4 ст. л.
  • перец черный – 1/4 ч. л.
  • чеснок – 1 большой зуб. 

Способ приготовления:

1️. Капусту нарежьте как нравится, переложите в глубокую миску удобную для смешивания.

Приготовление салата

2️. Зелень мелко нарежьте, добавьте в капусту в миску и добавьте консервированный горошек.

Горошек для блюда

3️. Для заправки: к сметане добавьте натертый чеснок, горчицу средней остроты, соль, черный молотый перец и все хорошо перемешать.

Соус для салата

4. Добавьте соус к нарезанным овощам в миску и перемешайте.

Готовый салат

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты