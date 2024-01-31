Из пекинской капусты можно готовить салаты, закуски, а также супы. Лучше всего легкие салаты заправлять не майонезом, а заменить его йогуртом или сметаной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из пекинской капусты с горошком.

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Ингредиенты:

пекинская капуста – 1/2 шт. (средняя капуста)

горошек консервированный - 1 банка

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – пучок

Для заправки:

соль – 1/3 ч. л.

горчица – 1/2 ч. л.

сметана – 4 ст. л.

перец черный – 1/4 ч. л.

чеснок – 1 большой зуб.

Способ приготовления:

1️. Капусту нарежьте как нравится, переложите в глубокую миску удобную для смешивания.

2️. Зелень мелко нарежьте, добавьте в капусту в миску и добавьте консервированный горошек.

3️. Для заправки: к сметане добавьте натертый чеснок, горчицу средней остроты, соль, черный молотый перец и все хорошо перемешать.

4. Добавьте соус к нарезанным овощам в миску и перемешайте.

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