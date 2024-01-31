Без майонеза: полезный салат из пекинской капусты, с горошком и зеленью
Из пекинской капусты можно готовить салаты, закуски, а также супы. Лучше всего легкие салаты заправлять не майонезом, а заменить его йогуртом или сметаной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из пекинской капусты с горошком.
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Ингредиенты:
- пекинская капуста – 1/2 шт. (средняя капуста)
- горошек консервированный - 1 банка
- зелень (укроп, петрушка, зеленый лук) – пучок
Для заправки:
- соль – 1/3 ч. л.
- горчица – 1/2 ч. л.
- сметана – 4 ст. л.
- перец черный – 1/4 ч. л.
- чеснок – 1 большой зуб.
Способ приготовления:
1️. Капусту нарежьте как нравится, переложите в глубокую миску удобную для смешивания.
2️. Зелень мелко нарежьте, добавьте в капусту в миску и добавьте консервированный горошек.
3️. Для заправки: к сметане добавьте натертый чеснок, горчицу средней остроты, соль, черный молотый перец и все хорошо перемешать.
4. Добавьте соус к нарезанным овощам в миску и перемешайте.
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