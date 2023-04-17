Без майонеза: полезный салат из свеклы для легкого обеда и ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,5 т.
Свекольный салат

Салат из свеклы – очень простое и полезное блюдо. Стоит отметить, что свекла сочетается со всеми овощами, маслами и сыром. 

Салат из свеклы без майонеза

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы, с сыром Фета и легким соусом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • свекла – 1 шт.
  • руккола – 1/2 упаковки
  • сыр Фета – 50-60 г

Соус:

  • оливковое масло – 3 ст. л.
  • французская горчица – 1 ч. л.
  • мед – 1 ч. л.
  • лимонный сок – 1 ч. л.
  • орешки – горсть 

Способ приготовления:

1. Отварите свеклу, порежьте кубиком. 

Вареная свекла

2. Порежьте сыр. 

Сыр для блюда

3. Соус: смешайте все ингредиенты для соуса. 

Соус для салата

4. Выложите на блюдо рукколу, сверху свеклу, сыр и полейте соусом. Присыпьте орешками или семечками.

Готовый салат

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