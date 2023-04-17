Салат из свеклы – очень простое и полезное блюдо. Стоит отметить, что свекла сочетается со всеми овощами, маслами и сыром.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы, с сыром Фета и легким соусом.

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Ингредиенты:

свекла – 1 шт.

руккола – 1/2 упаковки

сыр Фета – 50-60 г

Соус:

оливковое масло – 3 ст. л.

французская горчица – 1 ч. л.

мед – 1 ч. л.

лимонный сок – 1 ч. л.

орешки – горсть

Способ приготовления:

1. Отварите свеклу, порежьте кубиком.

2. Порежьте сыр.

3. Соус: смешайте все ингредиенты для соуса.

4. Выложите на блюдо рукколу, сверху свеклу, сыр и полейте соусом. Присыпьте орешками или семечками.

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