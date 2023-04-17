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Без майонеза: полезный салат из свеклы для легкого обеда и ужина
Салат из свеклы – очень простое и полезное блюдо. Стоит отметить, что свекла сочетается со всеми овощами, маслами и сыром.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного салата из свеклы, с сыром Фета и легким соусом.
Ингредиенты:
- свекла – 1 шт.
- руккола – 1/2 упаковки
- сыр Фета – 50-60 г
Соус:
- оливковое масло – 3 ст. л.
- французская горчица – 1 ч. л.
- мед – 1 ч. л.
- лимонный сок – 1 ч. л.
- орешки – горсть
Способ приготовления:
1. Отварите свеклу, порежьте кубиком.
2. Порежьте сыр.
3. Соус: смешайте все ингредиенты для соуса.
4. Выложите на блюдо рукколу, сверху свеклу, сыр и полейте соусом. Присыпьте орешками или семечками.
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