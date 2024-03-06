Без майонеза: полезный салат из свеклы, с сельдью и горошком
Свекла, сельдь, горошек – идеальные продукты для приготовления полезных и вкусных салатов. Для того, чтобы свекла при приготовлении была сладкой, кулинары советуют добавлять соль или лимонный сок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом полезного и вкусного свекольного салата, с сельдью, маслом и укропом.
Ингредиенты:
- свекла запеченная или отварная –1 большая
- сельдь – 1 шт. (250-300 г)
- лук – 1 шт. небольшая
- укроп – пучок
- масло
- соль – 2/3 ч. л. (солить по вкусу)
- горчица в зернах – 1 ч. л. (с горкой)
Маринад для лука:
- уксус – 1 ст. л.
- вода горячая (окроп)
- соль – 1 ч. л.
- сахар – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1️. Лук нарежьте, переложите в миску, добавьте соль, сахар, уксус и залейте кипятком, отставьте на 5-7 минут.
2️. Запеченную или отварную свеклу нарезать соломкой, слабосоленую сельдь тоже нарежьте полосками.
3. Переложите в тарелку и добавьте нарезанный мелко укроп, консервированный горошек.
4. Для заправки: добавьте масло, соль, горчицу в зернах и все перемешайте.
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