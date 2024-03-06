Без майонеза: полезный салат из свеклы, с сельдью и горошком

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Без майонеза: полезный салат из свеклы, с сельдью и горошком

Свекла, сельдь, горошек – идеальные продукты для приготовления полезных и вкусных салатов. Для того, чтобы свекла при приготовлении была сладкой, кулинары советуют добавлять соль или лимонный сок. 

Что приготовить из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом полезного и вкусного свекольного салата, с сельдью, маслом и укропом. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • свекла запеченная или отварная –1 большая
  • сельдь – 1 шт. (250-300 г)
  • лук – 1 шт. небольшая
  • укроп – пучок
  • масло
  • соль – 2/3 ч. л. (солить по вкусу)
  • горчица в зернах – 1 ч. л. (с горкой)

Маринад для лука:

  • уксус – 1 ст. л.
  • вода горячая (окроп)
  • соль – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления: 

1️. Лук нарежьте, переложите в миску, добавьте соль, сахар, уксус и залейте кипятком,  отставьте на 5-7 минут.

Ингредиенты для салата

2️. Запеченную или отварную свеклу нарезать соломкой, слабосоленую сельдь тоже нарежьте полосками.

Приготовление салата

3. Переложите в тарелку и добавьте нарезанный мелко укроп, консервированный горошек.

4. Для заправки: добавьте масло, соль, горчицу в зернах и все перемешайте. 

Готовый салат

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