Свекла, сельдь, горошек – идеальные продукты для приготовления полезных и вкусных салатов. Для того, чтобы свекла при приготовлении была сладкой, кулинары советуют добавлять соль или лимонный сок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом полезного и вкусного свекольного салата, с сельдью, маслом и укропом.

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Ингредиенты:

свекла запеченная или отварная –1 большая

сельдь – 1 шт. (250-300 г)

лук – 1 шт. небольшая

укроп – пучок

масло

соль – 2/3 ч. л. (солить по вкусу)

горчица в зернах – 1 ч. л. (с горкой)

Маринад для лука:

уксус – 1 ст. л.

вода горячая (окроп)

соль – 1 ч. л.

сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1️. Лук нарежьте, переложите в миску, добавьте соль, сахар, уксус и залейте кипятком, отставьте на 5-7 минут.

2️. Запеченную или отварную свеклу нарезать соломкой, слабосоленую сельдь тоже нарежьте полосками.

3. Переложите в тарелку и добавьте нарезанный мелко укроп, консервированный горошек.

4. Для заправки: добавьте масло, соль, горчицу в зернах и все перемешайте.

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