Без майонеза: полезный салат "Витаминка" из 4 ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт салата

Салаты можно есть на обед, ужин и просто перекус. Лучше всего их готовить из сезонных овощей, зелени, а для более сытного варианта добавьте яйца, консервированный тунец, рыбу, морепродукты, сыр. 

Свежие овощи и зелень для салата

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из творога, зеленого лука и редиски. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • домашний творог – 350 г
  • редис – 6 шт. 
  • зеленый лук – по вкусу
  • сметана – 2 ст. л.
  • соль

Способ приготовления: 

1. Редиску нарезать полукольцами, лук – мелко. 

Приготовление салата

2. Сыр разомните вилкой, добавьте редис, лук, сметану и соль, все тщательно перемешайте

Готовый салат

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