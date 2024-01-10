Салаты можно есть на обед, ужин и просто перекус. Лучше всего их готовить из сезонных овощей, зелени, а для более сытного варианта добавьте яйца, консервированный тунец, рыбу, морепродукты, сыр.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из творога, зеленого лука и редиски.

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Ингредиенты:

домашний творог – 350 г

редис – 6 шт.

зеленый лук – по вкусу

сметана – 2 ст. л.

соль

Способ приготовления:

1. Редиску нарезать полукольцами, лук – мелко.

2. Сыр разомните вилкой, добавьте редис, лук, сметану и соль, все тщательно перемешайте

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