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Без майонеза: полезный салат "Витаминка" из 4 ингредиентов
Салаты можно есть на обед, ужин и просто перекус. Лучше всего их готовить из сезонных овощей, зелени, а для более сытного варианта добавьте яйца, консервированный тунец, рыбу, морепродукты, сыр.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из творога, зеленого лука и редиски.
Ингредиенты:
- домашний творог – 350 г
- редис – 6 шт.
- зеленый лук – по вкусу
- сметана – 2 ст. л.
- соль
Способ приготовления:
1. Редиску нарезать полукольцами, лук – мелко.
2. Сыр разомните вилкой, добавьте редис, лук, сметану и соль, все тщательно перемешайте
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