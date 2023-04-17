Весной лучше всего готовить салаты из свежих овощей, зелени. Заправлять такие салаты лучше не майонезом, а ароматными маслами.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом легкого салата из вареных яиц, с зеленым луком, горошком и сметаной.

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Ингредиенты:

вареные яйца – 4 шт.

огурцы – 1 шт.

горошек – 1 банка

зеленый лук – пучок

укроп, петрушка – по вкусу

соль, перец – по вкусу

сметана или майонез – 1,5-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, порежьте кубиком.

2. Огурцы нарежьте соломкой, мелко порежьте укроп, петрушку и зеленый лук.

3. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте консервированный горошек, соль и перец. Заправьте майонезом или сметаной и хорошо перемешайте.

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