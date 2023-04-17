Без майонеза: полезный весенний салат из простых ингредиентов за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Рецепт салата

Весной лучше всего готовить салаты из свежих овощей, зелени. Заправлять такие салаты лучше не майонезом, а ароматными маслами. 

Вкусный салат

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом легкого салата из вареных яиц, с зеленым луком, горошком и сметаной. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • вареные яйца – 4 шт.
  • огурцы – 1 шт. 
  • горошек – 1 банка 
  • зеленый лук – пучок 
  • укроп, петрушка – по вкусу
  • соль, перец – по вкусу 
  • сметана или майонез – 1,5-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Сварите яйца, порежьте кубиком. 

Вареные яйца

2. Огурцы нарежьте соломкой, мелко порежьте укроп, петрушку и зеленый лук.

Приготовление салата

3. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте консервированный горошек, соль и перец. Заправьте майонезом или сметаной и хорошо перемешайте. 

Готовый салат

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