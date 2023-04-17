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Без майонеза: полезный весенний салат из простых ингредиентов за 10 минут
Весной лучше всего готовить салаты из свежих овощей, зелени. Заправлять такие салаты лучше не майонезом, а ароматными маслами.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом легкого салата из вареных яиц, с зеленым луком, горошком и сметаной.
Ингредиенты:
- вареные яйца – 4 шт.
- огурцы – 1 шт.
- горошек – 1 банка
- зеленый лук – пучок
- укроп, петрушка – по вкусу
- соль, перец – по вкусу
- сметана или майонез – 1,5-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Сварите яйца, порежьте кубиком.
2. Огурцы нарежьте соломкой, мелко порежьте укроп, петрушку и зеленый лук.
3. Все ингредиенты переложите в миску, добавьте консервированный горошек, соль и перец. Заправьте майонезом или сметаной и хорошо перемешайте.
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