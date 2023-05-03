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Без майонеза: салат из капусты и огурцов по-новому для легкого ужина
Лучшее блюдо для обеда и ужина – салат из сезонных овощей. Весной лучше всего есть свежие овощи, среди которых самые полезные, по мнению экспертов – все зеленые овощи и зелень. Для заправки лучше всего использовать натуральный йогурт, сметану.
Диетолог Uzman Diyetisyen поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из капусты, с огурцами и орехами.
Ингредиенты:
- красная капуста – 100 г
- оливковое масло – 1 ст. л.
- огурцы – 1 шт.
- орехи – 2 шт.
- йогурт натуральный – 2 ст. л.
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту, обжарьте на оливковом масле до мягкости несколько минут.
2. Порежьте огурец.
3. Орехи порубите мелко.
4. Выложите на блюдо йогурт, сверху жареную капусту, далее огурец, присыпьте орехами и посолите. Перемешайте и можно подавать!
Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить салат из молодой капусты без майонеза.