Лучшее блюдо для обеда и ужина – салат из сезонных овощей. Весной лучше всего есть свежие овощи, среди которых самые полезные, по мнению экспертов – все зеленые овощи и зелень. Для заправки лучше всего использовать натуральный йогурт, сметану.

Диетолог Uzman Diyetisyen поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из капусты, с огурцами и орехами.

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Ингредиенты:

красная капуста – 100 г

оливковое масло – 1 ст. л.

огурцы – 1 шт.

орехи – 2 шт.

йогурт натуральный – 2 ст. л.

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, обжарьте на оливковом масле до мягкости несколько минут.

2. Порежьте огурец.

3. Орехи порубите мелко.

4. Выложите на блюдо йогурт, сверху жареную капусту, далее огурец, присыпьте орехами и посолите. Перемешайте и можно подавать!

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