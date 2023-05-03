Без майонеза: салат из капусты и огурцов по-новому для легкого ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Рецепт салата

Лучшее блюдо для обеда и ужина – салат из сезонных овощей. Весной лучше всего есть свежие овощи, среди которых самые полезные, по мнению экспертов – все зеленые овощи и зелень. Для заправки лучше всего использовать натуральный йогурт, сметану. 

Салат с фиолетовой капустой

Диетолог Uzman Diyetisyen поделилась в Instagram рецептом вкусного, легкого салата из капусты, с огурцами и орехами. 

Рецепт салата
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Ингредиенты: 

  • красная капуста – 100 г
  • оливковое масло – 1 ст. л.
  • огурцы – 1 шт. 
  • орехи – 2 шт. 
  • йогурт натуральный – 2 ст. л. 
  • соль – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту, обжарьте на оливковом масле до мягкости несколько минут. 

Жареная капуста

2. Порежьте огурец. 

Свежий огурец

3. Орехи порубите мелко. 

Приготовление салата

4. Выложите на блюдо йогурт, сверху жареную капусту, далее огурец, присыпьте орехами и посолите. Перемешайте и можно подавать! 

Готовый салат

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как вкусно приготовить салат из молодой капусты без майонеза. 

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