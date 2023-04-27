Без майонеза: самая бюджетная и вкусная намазка за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,2 т.
Рецепт намазки

Плавленный сыр, вареные яйца и чеснок – идеальные продукты для приготовления вкусной и бюджетной намазки. Заправлять их можно не только майонезом, но и йогуртом, сметаной. 

Вкусная намазка

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из плавленого сыра, с чесноком и вареными яйцами. 

Рецепт намазки
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Ингредиенты:

  • хлеб тостовый
  • яйца – 3 шт. 
  • плавленые сырки – 3 шт. 
  • чеснок – 3 зуб. 
  • йогурт или майонез – 3 ст. л. 
  • соль, перец – по вкусу
  • зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Поджарьте тостовый хлеб на сковороде.

Как быстро приготовить вкусную намазку

2. Отварите яйца, почистите, натрите на терке.

Вареные яйца

3. Сырки тоже натрите на терке, добавьте чеснок, соль, перец, зелень, майонез, перемешайте.

Плавленный сыр

4. Готовую смесь выложите на поджаренный хлеб, украсьте по желанию зеленью.

Готовая намазка

Также на OBOZREVATEL сообщалось, из чего приготовить самую бюджетную намазка за 5 минут. 

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