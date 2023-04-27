Плавленный сыр, вареные яйца и чеснок – идеальные продукты для приготовления вкусной и бюджетной намазки. Заправлять их можно не только майонезом, но и йогуртом, сметаной.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной намазки из плавленого сыра, с чесноком и вареными яйцами.

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Ингредиенты:

хлеб тостовый

яйца – 3 шт.

плавленые сырки – 3 шт.

чеснок – 3 зуб.

йогурт или майонез – 3 ст. л.

соль, перец – по вкусу

зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Поджарьте тостовый хлеб на сковороде.

2. Отварите яйца, почистите, натрите на терке.

3. Сырки тоже натрите на терке, добавьте чеснок, соль, перец, зелень, майонез, перемешайте.

4. Готовую смесь выложите на поджаренный хлеб, украсьте по желанию зеленью.

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