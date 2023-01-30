Намазки на хлеб – самая простая закуска, которую можно готовить из абсолютно разных ингредиентов и всего за 10 минут.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной и простой намазки из 4 ингредиентов, которая готовится очень быстро.

Видео дня

Ингредиенты:

крем-сырь – 150 г

петрушка – 1-2 веточки

чеснок – 1-2 зуб.

соленые огурцы – 50 г

Способ приготовления:

1. Очистите чеснок, петрушку порежьте мелко, и огурцы нарежьте произвольными кусочками, переложите в блендер.

2. Крем-сыр также переложите в блендер, измельчите вместе со всеми остальными ингредиентами и перебейте до однородного состояния.

3. Готовой намазкой намажьте хлеб, она идеально сочетается с рыбой!

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как приготовить вкусную и полезную намазку из самых бюджетных продуктов за 10 минут.