Без майонеза: самая вкусная и бюджетная намазка из простых ингредиентов

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,5 т.
Рецепт намазки

Намазки на хлеб – самая простая закуска, которую можно готовить из абсолютно разных ингредиентов и всего за 10 минут. 

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Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной и простой намазки из 4 ингредиентов, которая готовится очень быстро. 

Рецепт намазки
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Ингредиенты:

  • крем-сырь – 150 г
  • петрушка – 1-2 веточки
  • чеснок – 1-2 зуб.
  • соленые огурцы – 50 г

Способ приготовления:

1. Очистите чеснок, петрушку порежьте мелко, и огурцы нарежьте произвольными кусочками, переложите в блендер. 

Ингредиенты для намазки

2. Крем-сыр также переложите в блендер, измельчите вместе со всеми остальными ингредиентами и перебейте до однородного состояния.

Приготовление намазки

3. Готовой намазкой намажьте хлеб, она идеально сочетается с рыбой! 

Бутерброд с намазкой

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как приготовить вкусную и полезную намазку из самых бюджетных продуктов за 10 минут. 

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