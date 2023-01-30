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Без майонеза: самая вкусная и бюджетная намазка из простых ингредиентов
Намазки на хлеб – самая простая закуска, которую можно готовить из абсолютно разных ингредиентов и всего за 10 минут.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной и простой намазки из 4 ингредиентов, которая готовится очень быстро.
Ингредиенты:
- крем-сырь – 150 г
- петрушка – 1-2 веточки
- чеснок – 1-2 зуб.
- соленые огурцы – 50 г
Способ приготовления:
1. Очистите чеснок, петрушку порежьте мелко, и огурцы нарежьте произвольными кусочками, переложите в блендер.
2. Крем-сыр также переложите в блендер, измельчите вместе со всеми остальными ингредиентами и перебейте до однородного состояния.
3. Готовой намазкой намажьте хлеб, она идеально сочетается с рыбой!
Также на OBOZREVATEL сообщалось, как приготовить вкусную и полезную намазку из самых бюджетных продуктов за 10 минут.